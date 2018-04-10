GAÜN Onkoloji Hastanesine Palyatif Bakım ve Umut Evi açılışı yapıldı

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Gaziantep Şubesinin katkılarıyla hayırsever Nevin Eruslu tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesi bünyesinde yaptırılan "Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evinin açılışı yapıldı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep Üniversitesi’nin bir süre önce Türkiye’de bir ilk yaptığını, büyük bir boşluğu doldurarak anlık İnvaziv girişimlerle tedavi yaparak birçok kişiyi hayata kavuşturduğunu belirtti. Bu büyük hizmetle Gaziantep Üniversitesi’nin Gaziantep’in ve en önemlisi de ülkemizin kazandığını ifade eden Prof. Dr. Gür, bu hizmetin ardından kanser hastaları için Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı palyatif merkezinin açılışını yapacak olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi, "Bu bir ortak akıldır, ortak üretimdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an 36 yatağımızı kullanıyoruz. Kanserli hastalarımıza medikal tedavilerini yapıyoruz ama bunların uzun dönem bakımları gerekiyor. Evlerine gönderemiyorsunuz, peki bu hastalara nerede bakacaksınız. Ailesine ’Götürün evde bakın’ diyemiyorsunuz. Çünkü verilen tedaviler, evdeki bakım şartlarından dolayı geriye dönüş olabiliyor hastalıklarında. O nedenle bu tarz yatırımlar çok önemli. Hayırseverlerimizden bu tür yatırımlar için ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz. Yapılabilecek en büyük hayırdır. Gaziantep’e böyle bir tesisi kazandırdıkları için Eruslu ailesi ve Savaş Kurumu Derneği’ne teşekkür ediyorum" dedi. Eruslu ailesi ve Savaş Kurumu Derneği’ne böyle bir tesisleri Gaziantep’e kazandırdıkları için teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu şehrin birçok özelliği olduğunu ama vicdan sahibi, iyi insan denildiği zaman bu şehirde Eruslu ailesi akla geldiğini ifade etti. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayip Yalçın da 70 yıldır Türkiye’nin önemli bir değeri olan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun bir parçası olarak ülkeye kanser konusunda hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Hayırsever Nevin Eruslu da GAÜN Onkoloji Hastanesi yanında yaptırdıkları palyatif bakım ve umut evinde, kanser tedavisi için hastaneye gelen hastalar ve yakınlarının barınacağını vurgulayarak, "Umut evinde hastalarımız kemoterapi aldıktan sonra dinlenebilecekleri ve rahat edebilecekleri bir ortama sahipler. Amacımız hastalarımız ve refakatçilerinin tedavi süresince bakım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak" şeklinde konuştu. GAÜN Onkoloji Hastanesinin Gaziantep’in yanı sıra çevre illere de hizmet verdiğini anımsatan Eruslu, bu nedenle hasta yakınlarının barınabilecekleri bir tesis yapmanın şart olduğunu belirterek 52 modern hasta odası, mescit, yemekhane ve sosyal alanların bulunduğu tesisle hastalar ve yakınlarına en iyi şekilde hizmet etmeyi hedeflediklerini belirtti. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Gaziantep Şube Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Özgün, Kurumumuz ve Gaziantep Üniversitesi’nin desteği ile ihtiyacı olan insanların bu hizmeti ayaklarına getirdiklerini ve insanların zor durumlarına çare olmak için umut evi projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GürAli, Hayırsever Nevin Eruslu Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayip Yalçın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal ve beraberindeki heyet ile birlikte tesisin açılışını gerçekleştirilerek, hastanede yatan hastalar ziyaret edildi.