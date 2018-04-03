Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114594
ALTIN
171.020
DOLAR
3.9864
STERLİN
5.6040
EURO
4.8900

GAÜN öğr. Gör. Yıldız’dan “Kpss Ales ve kariyer meslekleri” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Yıldız tarafından “KPSS, ALES ve Kariyer Meslekleri” konusunda konferans verildi.GAÜN İslahiye İİBF Konferans...

GAÜN öğr. Gör. Yıldız’dan “Kpss Ales ve kariyer meslekleri” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Yıldız tarafından “KPSS, ALES ve Kariyer Meslekleri” konusunda konferans verildi.GAÜN İslahiye İİBF Konferans...

03 Nisan 2018 Salı 17:46
GAÜN öğr. Gör. Yıldız’dan “Kpss Ales ve kariyer meslekleri” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Yıldız tarafından “KPSS, ALES ve Kariyer Meslekleri” konusunda konferans verildi.

GAÜN İslahiye İİBF Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Öğr. Gör. Yıldız, yüksek lisans, doktora ve akademik kariyere dönük olarak yapılan Akademik Eğitim Lisansüstü Sınavı’nın (ALES) içeriği, soru sayıları, puan hesaplaması ve akademik süreçte kariyer kazanılması gibi konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Öğr. Gör. Yıldız konferansın KPSS kısmında ise sınav içeriği, A ve B grubu sınavları arasındaki farklar, soru örnekleri, puan hesaplama gibi teknik bilgilerin yanı sıra, kamu kurumları, iş pozisyonları, maaşlar ve kurum içi yükselmeler gibi konularda bilgi verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GBC’den Fatma Şahin’e ziyaret
GBC’den Fatma Şahin’e ziyaret
GTO seçimleri başladı
GTO seçimleri başladı
GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’ndan anlamlı proje
GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’ndan anlamlı proje

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim