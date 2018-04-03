GAÜN öğr. Gör. Yıldız’dan “Kpss Ales ve kariyer meslekleri” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Yıldız tarafından “KPSS, ALES ve Kariyer Meslekleri” konusunda konferans verildi.

GAÜN İslahiye İİBF Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Öğr. Gör. Yıldız, yüksek lisans, doktora ve akademik kariyere dönük olarak yapılan Akademik Eğitim Lisansüstü Sınavı’nın (ALES) içeriği, soru sayıları, puan hesaplaması ve akademik süreçte kariyer kazanılması gibi konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Öğr. Gör. Yıldız konferansın KPSS kısmında ise sınav içeriği, A ve B grubu sınavları arasındaki farklar, soru örnekleri, puan hesaplama gibi teknik bilgilerin yanı sıra, kamu kurumları, iş pozisyonları, maaşlar ve kurum içi yükselmeler gibi konularda bilgi verdi.