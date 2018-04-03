GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’ndan anlamlı proje

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından yürütülen “Madem Geldin Dünyaya Uzak Kalma Kimyaya” adlı Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) bu yıl Şehitkamil Karacaburç Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından yürütülen “Madem geldin dünyaya uzak kalma kimyaya” adlı Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) bu yıl Şehitkamil Karacaburç Ortaokulu’nda düzenlendi. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Harun Karaaslan, projenin öğrencilere evde kolaylıkla bulunan malzemelerle deneyler yapılabileceğini göstermesi ve böylelikle öğrencilerin fen derslerine karşı olumlu bir tutum geliştirmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Karaaslan, “Yapılan bu proje ile üniversite öğrencilerinin de projenin adına uygun olarak toplumla iç içe olmanın kendilerinin motivasyonlarıve bölümlerine olan aidiyetiartıyor. Karaburç Ortaokulu Müdürü Özgür Şamlıoğlu ve okul çalışanlarına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Kimya teknolojisi programı öğrencileri tarafından hazırlanan deneylerin ortaokul öğrencilerine sunulması ile başlayan proje ardından müzik dinletisi ve üniversitelilerin hazırladıkları ikramlar ile son buldu.