GAİB’ten Zeytin Dalı harekatı değerlendirmesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın ülkenin güven ve huzuru için atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu’nun da huzuru için şart" dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin son yıllarda terör örgütlerinin üzerine kararlı bir şekilde gittiğini ve bunun da olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Ülkelerin birinci önceliğinin güvenlik olduğuna dikkati çeken Çıkmaz, güvenliğin olmadığı ülkelerde huzurdan bahsetmenin de mümkün olmadığını ifade etti. Çıkmaz, yıllarını terörle mücadeleye veren ve bu uğurda binlerce canını kaybeden Türkiye’nin bir an önce terör belasından kurtulması için terörle mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölge için tehdit oluşturan terörü ortadan kaldırmak için önemli bir adım attığını belirten Çıkmaz, bu harekata bütün ülkelerin destek vermesi gerektiğini vurguladı. Suriye’de verilen mücadelenin hem Türkiye’nin hem de diğer ülkelerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirten Çıkmaz, bunun böyle bilinmesi gerektiğini ve terörle mücadeleye bütün ülkelerin koşulsuz destek vermesi gerektiğini dile getirdi. Bölgede huzurun ve güvenin tesis edilmesi için terörle mücadelenin artarak devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Çıkmaz, harekatta görev alan askerin halktan büyük destek aldığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için dua ettiklerini kaydeden Çıkmaz, yürütülmekte olan harekatta canlarını hiçe sayarak ülkenin bekası milletin bağımsızlığı ve can güvenliği için şehit olan vatan evlatlarına Allah’tan rahmet dilediğini sözlerine ekledi.