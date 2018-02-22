GAİB’te İhracat Verimliliği Geliştirme Uygulamaları Anlatılacak

GAİB’te Şirketlerde İhracat Verimliliği Geliştirme Uygulamaları Eğitimi düzenleneceğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ihracatçı firmaların mutlaka bu eğitime katılmaları gerektiğini ifade ederek sürdürüle bilir ihracat için firmaların gelişmeler ve yeniliklere ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep TİMTEB Girişim Merkezi tarafından 27 Şubat 2018 Salı günü, 13.30 - 16.30 saatleri arasında GAİB hizmet binasında “Şirketlerde İhracat Verimliliği Geliştirme Uygulamaları” eğitimi düzenlenecek. GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz eğitimin verimli geçeceğine ve yüksek katılım beklendiğini ifade ederek, “2018 ihracat hedeflerimizi yakalayabilmemiz ve sonraki yıllarda ihracatta sürdürülebilir artışın devamlılığı için gerek dünya genelinde farklı ülkelerdeki yeni uygulamalar gerekse ülkemizde özellikle bakanlığımızın ihracatçı firmalarla ilgili yeni uygulamalarının anlatılacağı bu eğitime firmalarımızın katılımını bekliyoruz” dedi.

Dış ticarette ödeme yöntemleri, en güvenli ödeme sistemi, akreditif, akreditif türleri, akreditifte teyidin önemi, akreditif açma/kabul etme ve okuma, akreditifte dikkat edilmesi gereken noktalar konularını içeren eğitime katılmak isteyenlerin http://www.gaib.org.tr/forms/sirket_verimlilik/basvuru.htm bağlantısından müracaat edebileceğini ifade edildi.