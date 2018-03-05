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GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz’dan teknik üniversite değerlendirmesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Türkiye’nin önemli bir gelişim ve dönüşüm süreci geçirdiğini belirtti.Çıkmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bugünlere gelmesinde hiç...

GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz’dan teknik üniversite değerlendirmesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Türkiye’nin önemli bir gelişim ve dönüşüm süreci geçirdiğini belirtti.Çıkmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bugünlere gelmesinde hiç...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:02
GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz’dan teknik üniversite değerlendirmesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Türkiye’nin önemli bir gelişim ve dönüşüm süreci geçirdiğini belirtti.

Çıkmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bugünlere gelmesinde hiç şüphesiz ihracatçıların büyük emeği olduğunu, bundan sonraki süreçte ise herkesin elini daha çok taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin son 20 yılda ihracatta önemli yol kat ettiğini vurgulayan Çıkmaz, "Bugüne büyük zorlukları aşarak gelmeyi başardık ancak bundan sonraki süreç daha da zor geçecek. Zirveye çıkmak önemli ama zirvede kalmak daha da önemlidir. Bizim için süreklilik çok önemlidir. Bir ileri bir geri giderseniz başarıdan söz edemezsiniz. Üretimimizde sorun yok, ihracatçımız dünyayı turluyor. Türk ürünlerine güven üst seviyede. Şimdi üzerinde durmamız gereken asıl mesele bilgi teknolojilerine, yenilikçi ürünlere daha fazla kafa yormamızdır. Bilgi çağındayız ve bu çağın gerekliliği teknoloji üretmek ve satmaktır. Bunu da üniversitelerimizle el ele yapacağız. Ülkemizde sanayici ile entegre çok güzel işler yapan üniversitelerimiz var ancak bu sayının artırılması gerektiğine inanıyorum. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep ziyaretinde dile getirerek bizlere verdiği müjde olan ’Gaziantep’e ikinci bir devlet üniversitesi yakışmaz mı?’ sözü bir kez daha şehrimizde teknik eğitim veren üniversiteyi gündemimize taşımaya vesile oldu" dedi.

Ülkenin değişim ve dönüşümünde bilgi teknolojilerinin önemli rol alacağını ifade eden Çıkmaz, “Bu değişim ve dönüşümde teknik eğitim veren üniversiteler önemli görevler alacaktır. Teknik eğitim veren üniversiteyle sanayi, üniversite işbirliğinin daha etkili olacaktır. El ele vererek teknik eğitim veren bir üniversiteyi Gaziantep’e kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.
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