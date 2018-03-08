Fadıloğlu’ndan bayan personele karanfil

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesinde çalışan bayan personellere karanfil armağan etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şehitkamil Belediyesinde görev yapan bayan personelleri çalıştıkları birimde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, personellerle bir süre sohbet etti ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesinin bayan personellerine karanfil hediye etti. Erkek personellere de karanfil veren Başkan Fadıloğlu, erkek personellerden karanfilleri eşlerine götürmelerini ve eşlerini tebrik etmelerini istedi. Personellerle ziyaret esnasında hatıra fotoğrafı çekinen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışanlara kolaylık diledikten sonra yanlarından ayrıldı.