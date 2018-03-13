Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
165.198
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.4085
EURO
4.7826

Emniyet Müdürü Karaduman’dan Tıp Bayramı mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaduman mesajında,“Sağlık insan için en önemli ve en büyük zenginliktir. Çalışmak, öğrenmek, üretmek, hem kendimize hem de içinde...

Emniyet Müdürü Karaduman’dan Tıp Bayramı mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaduman mesajında,“Sağlık insan için en önemli ve en büyük zenginliktir. Çalışmak, öğrenmek, üretmek, hem kendimize hem de içinde...

13 Mart 2018 Salı 20:46
Emniyet Müdürü Karaduman’dan Tıp Bayramı mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaduman mesajında,“Sağlık insan için en önemli ve en büyük zenginliktir. Çalışmak, öğrenmek, üretmek, hem kendimize hem de içinde yaşadığımız topluma katkı sunmak için sağlıklı olmak gerekir. Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar ulaşabilir. Atalarımızdan bugüne miras aldığımız medeniyet telakkimiz daima insanı temel almıştır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu bu anlayışı en güzel şekilde ifade etmektedir. Tüm insanlar için, güvenli bir liman gibi hizmet veren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü, Ülkemizde de 14 Mart 1919 tarihinden beri “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. İlimizde sağlık alanında dünya standartlarına göre teçhiz edilmiş hastane ve sağlık kuruluşlarımız bulunmaktadır. Bu kuruluşlarımızda, modern tıbbın bütün uygulamalarının yer aldığı sağlık birimleri ile yöremiz insanına, yerli ve yabancı herkese ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu vesileyle, kendilerini insan hayatını korumaya ve kurtarmaya vakfetmiş, gayesi insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum“ ifadelerine yer verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Gaziantep’te doğal meyve suyu tercih ediliyor
Gaziantep’te doğal meyve suyu tercih ediliyor
Antep fistiği ve Antep işinde yeni dönem
Antep fistiği ve Antep işinde yeni dönem

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim