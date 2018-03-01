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“Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi” 6. kez yapılacak

Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezinde, 3-4 Mart tarihlerinde "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri" etkinliği düzenlenecek.Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten, Türkiye Odalar...

“Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi” 6. kez yapılacak

Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezinde, 3-4 Mart tarihlerinde "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri" etkinliği düzenlenecek.Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten, Türkiye Odalar...

01 Mart 2018 Perşembe 15:58
“Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi” 6. kez yapılacak

Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezinde, 3-4 Mart tarihlerinde "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri" etkinliği düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Sanko Park Alışveriş Merkezinde, 3-4 Mart tarihlerinde “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri’’ etkinliği düzenlenecek. Protokol üyelerinin katılımlarıyla 3 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de açılış töreni yapılacak etkinlikte, girişimci kadınlara ücretsiz sağlanan alanda kurulacak stantlarda, ahşap boyama eşyalar, Antep işi nakış, el işi, takı ve giysilerin yanı sıra pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel yiyecekler satışa sunulacak. Projeyi 6. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, bu tür etkinliklerin kadınların çalışmasında yol gösterici olacağını belirterek, “Kadın girişimcilerimize ücretsiz stantlar açarak evlerinde yaptıkları yemek ve el işi çalışmalarını burada satarak aileye ekonomik anlamda katkı sunmalarını sağlıyoruz. Gerçekten çok başarılı ve güzel bir etkinlik olacak. Çalışmalarımızda bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi’’, kadınları üretime teşvik etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için önemli fırsatlar sunuyor.
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