Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717

Egzersizin yaşlanma üzerindeki etkisi

ABD New York Dominican Üniversitesi Fizik Tedavi Programı Araştırma Komitesi Başkanı Doç. Dr. Fizyoterapist Ayşe Özcan Edeer, egzersizin yaşlanma üzerindeki etkisinden bahsederek, “Kronolojik takvim yaşı kontrol edemeyiz ama bize canlılık...

Egzersizin yaşlanma üzerindeki etkisi

ABD New York Dominican Üniversitesi Fizik Tedavi Programı Araştırma Komitesi Başkanı Doç. Dr. Fizyoterapist Ayşe Özcan Edeer, egzersizin yaşlanma üzerindeki etkisinden bahsederek, “Kronolojik takvim yaşı kontrol edemeyiz ama bize canlılık...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:52
Egzersizin yaşlanma üzerindeki etkisi

ABD New York Dominican Üniversitesi Fizik Tedavi Programı Araştırma Komitesi Başkanı Doç. Dr. Fizyoterapist Ayşe Özcan Edeer, egzersizin yaşlanma üzerindeki etkisinden bahsederek, “Kronolojik takvim yaşı kontrol edemeyiz ama bize canlılık veren yaşımızı kontrol edebiliriz” dedi.

Doç. Dr. Edeer, SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen SANKONUK Programı kapsamında, halka açık konferansta “Egzersiz Yaşlanmayı Önler mi? ” konusunu anlattı.

Güncel çalışmaların, sedanter (hareketsiz) bir yaşam tarzıyla hücrelerin daha hızlı yaşlandığını, kronolojik yaşla biyolojik yaşın her zaman eşleşmediğini gösterdiğini anlatan. Doç. Dr. Edeer, “Araştırmalar gösteriyor ki, kendinizi ne kadar genç hissederseniz o kadar uzun yaşıyorsunuz. Yani, kronolojik gerçek yaşınızla size canlılık veren yaşınızı eşitlemeniz gerekiyor. Bunu yapabilmenin en kolay yollarından biri de düzenle egzersiz yapmaktır” şeklinde konuştu.

Düzenli fiziksel egzersize (hem aerobik hem de kuvvetlendirme egzersizleri) katılımın sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayan bir seri olumlu yanıt ortaya çıkardığını vurgulayan Doç. Dr. Edeer, “Düzenli egzersiz metabolizmanızı düzene sokar, kalp damar sağlığınızı korur, insülin direncinizi kırar, kemik erimesini (osteoporoz) önler, kasları kuvvetlendirir, duruşu düzeltir, stresi atar, moral verir, yaşlanmayı geciktirir” ifadelerini kullandı.

Egzersizle beraber mitokondrial faaliyetler artarak, insanların kendilerini daha zinde hissettiklerini anımsatan Doç. Dr. Edeer, şöyle devam etti: “Ayrıca yeni ve genç mitokondriler enerji üretirken daha az serbest radikal bırakır. Bu da hücre yaşlanmasını yavaşlatır. Bu nedenle düzenli egzersizin, yaşlanma sonucu ortaya çıkan fonksiyonel düşüşü önlediğini veya yavaşlattığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte fiziksel aktivitelerin gerçek anlamda ‘egzersiz olarak’ algılanabilmesi için, düzenli (haftada en az 3 kere 40 - 45 dakika) uygulanması gerekmektedir.”

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Edeer’e, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı tarafından hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Sanat Galerisi’nde litografi sergisi
SANKO Sanat Galerisi’nde litografi sergisi
Ünlü isimler Ivana Sert ile birlikte Gaziantep’e geliyor
Ünlü isimler Ivana Sert ile birlikte Gaziantep’e geliyor
Hıdıroğlu 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi
Hıdıroğlu 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim