Doç. Dr. İsmail Temur SANKO ’da

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İsmail Temur, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. 1993 yılına kadar pratisyen hekim olarak görev yaptı ve askerlik görevini tamamladı. 1993 - 1999 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 - 2001 yıllarında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yardımla Üreme Merkezi (Tüp Bebek) sertifikasyon Programı’nı tamamladı. 2001-2008 yılları arasında özel Tüp Bebek (IVF) Merkezlerinde sorumlu hekim olarak görev yaptı. 2003 yılında Finlandiya Oulu Üniversitesi Yardımla Üreme Merkezi’nde 2 ay gözlemci olarak bulundu. 2008 yılında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2011 yılında 6 ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri Missouri – Columbia Üniversitesi’nde Deneysel Over (Yumurtalık) Transplantasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 2011 yılı sonunda Kafkas Üniversitesi’ndeki görevine döndü. 2014 yılında “Doçent” unvanı alarak, aynı üniversitenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Bölüm Başkanlığı’nı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2015 yılında üniversitedeki görevinden ayrılarak, özel sektörde tüp bebek uygulamaları konusunda çalışmalarını sürdürdü. Yurtiçi ve yurtdışı 60’a yakın kongreye katılan Doç. Dr. Temur’un 40’a yakın yurtiçi ve yurtdışı bilimsel yayını bulunmaktadır. Kısırlık konusunda uluslararası yayınlanan 2 ayrı dergide editöryal görevi bulunmaktadır. Çalışmalarını özellikle tüp bebek, endoskopik cerrahi ve riskli gebelikler üzerine yoğunlaştırmıştır. Doç. Dr. İsmail Temur, 2018 yılı Nisan ayı itibariyle SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde hastalarını kabul etmeye ve Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi olarak görev yapmaya başladı. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Doç. Dr. İsmail Temur’un yanı sıra, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Özdurak (aynı zamanda Tüp Bebek Merkezi’nde de görev yapmaktadır), Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaplan, Opr. Dr. Engiz Palaz ve Opr. Dr. Sevgi Kandemir hasta kabul etmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma HastanesiKadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak 5 hekim görev yapmaktadır. Normal jinekolojik hasta muayenesi, gebelik kontrolleri, menopoz tedavisi, infertilite tedavisi, krioterapi (yara dondurma), elektrokoterizasyon (yara yakma) her türlü jinekolojik ameliyatlar ve laparoskopi ile (kapalı ameliyatla) tüpligasyonhistereskopi operasyonu yapılmaktadır. Hastanede üç doğumhane, bir müdahale odası, dört sancı odası bulunmaktadır. Servisteki odalar tek kişilik olup, doğumhane 24 saat aktif hizmet vermektedir.

Tüp Bebek Merkezi

Dünyanın en ileri teknolojilerini kullanarak, doğal yollardan çocuk sahibi olamayan ailelerin sağlıklı çocuklara kavuşmasını amaçlamaktadır. İnfertilitenin nedenleri tespit edildikten sonra aileye en uygun tedavi yöntemi belirlenir (ilaçlı tedavi, inseminasyon, TESA/TESE, IVF, mikroenjeksiyon). Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi, tüp bebekte de yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Tüp bebek merkezinde tedavilerindeki son gelişmeler bebek arzusu içinde olan birçok aileye mutlu sonuçlar vermektedir. Bu amaçla, ileri teknolojinin ürünü olan inkübatörler ve geliştirilmiş besiyerleri kullanılmaya başlanmıştır. Elde edilen fazla embriyolar dondurularak saklanmakta ve ileri dönemlerde anne adaylarına bu embriyoları transfer edilmektedir. Sperm tetkiki sonucunda, hiç sperm çıkmayan hastalara, TESE yapılarak, sperm bulunabilmekte ve tüp bebek yapılarak, çocuk sahibi olmaları sağlanmaktadır. Spermin, yumurtanın ve embriyonun tüm özelliklerini karşılayacak dünyanın en ileri besiyerlerinin geliştirilmesi, lazer kullanılması, bazı genetik hastalıkların embriyo aşamasında tespit edilerek önlenmesi (preimplantasyon genetik tanı), SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilk Tüp Bebek Merkezi’ni 2001 yılında faaliyete geçiren SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, çocuk özlemi çeken birçok ailenin bu özlemlerine son verilmesini sağlamıştır. Gebeliğin başlangıcından, bebeğin sağlıklı doğumuna kadar uzman ve deneyimli ekibimiz, aileye, gerek tıbbi gerekse psikolojik destek verilir. Bebeğin sağlıklı bir şekilde doğabilmesi ve yaşayabilmesi için gerekli doğumhane, ameliyathane ve yoğun bakım koşulları sağlanmıştır. İnfertilitenin nedenlerinin tespitinde ve gebeliğin takibinde gerekli tüm ileri tetkikler SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu çerçevesinde Devlet Memurları, SSK ve Bağ – Kur hastaları da Tüp Bebek Ünitesi’nden faydalanabilmektedir.