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Çorap içindeki uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Gaziantep’te durdurulan bir aracın bagajındaki 5 adet çoraba gizlenmiş toplam 2 kilo 700 gram ateş ve buz olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Çorap içindeki uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Gaziantep’te durdurulan bir aracın bagajındaki 5 adet çoraba gizlenmiş toplam 2 kilo 700 gram ateş ve buz olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:06
Çorap içindeki uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Gaziantep’te durdurulan bir aracın bagajındaki 5 adet çoraba gizlenmiş toplam 2 kilo 700 gram ateş ve buz olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep otobanı doğu gişelerinde yapılan rutin aramada bir aracın bagaj kısmındaki 5 adet çoraba gizlenmiş, toplam 2 kilo 700 gram ateş ve buz olarak bilinen uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.
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