BM’nin açıkladığı en güçlü 5 kadından 2’si büyükşehir’den

Gaziantep (İHA)Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurslardan başarı hikayesi çıktı. Suriyeli kadınların sosyal entegrasyonunu sağlamak için açılan eğitim merkezlerindeki kurslar, meyvesini vermeye başladı. Birleşmiş Milletleri (BM)’nin açıkladığı en güçlü 5 kadından 2’si, Büyükşehir Belediyesince açılan merkezlerden yetişti.

Birleşmiş Milletleri Kalkınma Programı (UNDP) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği temalı 5’inci sürdürülebilir kalkınma hedefine dikkat çekmek amacıyla Türkiye’nin 5 farklı noktasından beş güçlü kadının hikayesi yansıdı, “Beşte 5” kampanyası kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden zorlukları aşarak, sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmeyi başaran ikisi Suriyeli beş kadının hikayesi ilham kaynağı oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki cam atölyesinde tercüman olarak çalışan Münteha Helvacıkara, yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GASMEK) çevirmenlik yapan Zeina Mahli, Büyükşehir’in hayat boyu öğrenme kurslarına katıldı, BM’nin en güçlü kadın listesine girmeyi başardı.

"Açılan kurslar bizleri güçlendir"

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki cam atölyesinde tercüman olarak çalışan 40 yaşında 4 çocuklu Müntaha Mamik, 20 yıl önce Türkiye’ye gelin olarak geldiğini belirterek, “Bugüne kadar hiç çalışmamıştım. İki yıl önce Suriyelilerle ilgili bir proje başladığını ve buraya tercüman arandığını duydum. Başvurdum ve kabul edildim. Kabul edildiğimi öğrendiğimde korktum. Daha ilk ayda işimi sevmeye başladım, Türkçe bilmem bana çok yardımcı oldu. Her kadın bir iş bulup çalışmalı, gerçekten çalışmak kadının hayatını değiştirir, evde ailesinin davranışı bile değişir. Çalışan kadın kendini her konuda özgür hissediyor. Çalıştıktan sonra hayatımda çok şey değişti, evde sözüm dinlenir oldu. Ailemin ve kardeşlerimin düşünceleri de değişti. Küçük kız kardeşim butik açtı. Diğer kız kardeşimin eşi bakkal açtı, kız kardeşim de bakkalda çalışıyor. Kız kardeşlerim çalışmaya başladılar. Savaştan sonra çevremdeki Suriyeli kadınlar benim çalıştığımı görünce çalışmaya başladılar. Savaş bizi kırmamalı. Suriyeli kadınların çalışmalarını tavsiye edebilirim. Birlik olup çalışmalıyız, kadınlar çalışmalı hem evde hem de ev dışında aktif olmalıdır. Kendimiz çocuklarımız için çalışmalıyız, herhangi bir yerde durmamalıyız. Hep öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurslar gerçekten bizim bakış açımızı değiştirdi, bizleri güçlendirdi” dedi.

"Kurslar hayatımda değişim noktası oldu"

Dünya’ya ilham veren 5 kadından biri olan 20 yaşındaki Zeina Mahli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GASMEK) tercüman olarak çalışmaya başladığını kaydetti. Birleşmiş Milletleri Kalkınma Programı ekibinin kendisini GASMEK kurslarına yönlendirdiğini anlatan Mahli, “Suriye’nin Cerablus kentinden ailemle 2014 yılının sonunda Gaziantep’e geldik. Hasta olan babam, Türkiye’de tedavi görüyordu. Babamı ziyaret için buraya geldim. Babam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. O zamanlar lise son sınıfa gidiyordum, eğitimimi devam ettirdim. Türkçe öğrenmeye başladım. Dil öğrenmeden ne üniversiteye ne de Türk toplumu içerisinde hayatımı sürdürebilirdim. Şimdi hafta içi 2 gün çalışıyorum. Hafta sonu da çalışıyorum. Her genç kız gibi zorluklarla karşılaşıyorum. Kadınlar mücadelesine devam etmeli, çünkü devam etmek en önemli şeydir. Çalışmak ve kendi ayaklarının üzerinde durmak için istekleri olmalıdır. Eğer isterse kadınlar her şeyi başarabilir. 10 yıl sonra kendimi hem ekonomik, hem de fikir olarak özgürleşmiş görüyorum. Lisans ve yüksek lisans eğitimini bitirmek istiyorum. Birleşmiş Milletleri Kalkınma Programı ve AB işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim kurslarına katıldım ve bu kurslar hayatımda değişim noktası oldu. Tercümanlıkta gönüllü oldum, şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde çalışıyorum” diye konuştu.

DİĞER 3 KADIN BAŞKA İLLERDEN

Konya Beyşehir Gölü’nde balıkçılık yapan Rahşan Civcir, Iğdır’da mayın temizleme alanında paramedik olarak çalışan Sevda Çanak (22), Şanlıurfa’da organik zeytin ve zeytinyağı üreten ve bölgenin kaybolmaya yüz tutmuş zeytin çeşitlerini gün yüzüne çıkaran Doç. Dr. Ebru Sakar, Birleşmiş Milletlerinin açıkladığı en güçlü kadın listesinde yer aldı.