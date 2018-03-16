Birleşmiş Milletlerin temsilcilerine Suriyelilerin sorunları anlatıldı

Gaziantep’in Nurdağı İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Göğebakan,Birleşmiş Milletler (BM) Gaziantep yetkililerine, ilçede ikamet eden Suriyelilerin durumunu anlattı.

Dernek Başkanı Ali Göğebakan, Nurdağı Aslanlı Mahallesinde bulunan Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen toplantıda, Suriye’deki iç savaş ve insanlık dramı sonucu ülkelerinden kaçarak ilçelerinde bulunan vatandaşlarının ortak sorunları,çözüm yolları ve karşılaştıkları zorluklar ile ilgili BM temsilci ve yetkililerini bilgilendirdi. Suriyeli mülteciler için en iyi çözüm yolunun Suriye’deki savaşın bir an önce bitirilmesi olduğnu belirten Göğebakan, savaşın bitmesiyle Suriyelilerin kendi ülkelerine dönerek, huzur ve güven içerisinde yaşayabileceğini ifade etti. Göğebakan, "Bireylerin kişisel problemlerini bir kenara bırakılarak, tüm dünyanın Suriyeliler konusunda bir araya gelmesi gerekir. Hep beraber, mültecilerin sorunlarını tespit edip, çözüm önerilerini birlikte değerlendirip, en hızlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.

Göğebakan, ilçede Mülteci Meclisi oluşturduklarını da hatırlatarak, Suriyeli Meclis üyeleri ile kentteki idareci ve sivil toplum örgütlerinin sık sık toplantı düzenlediğini ve sorun ve çözüm yollarını masaya yatırdıklarını da kaydetti.