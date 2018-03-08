Bilişime kadın eli

Gaziantep’te düzenlenen Anadolu Bilişim Buluşmalarına katılan kadın yazılımcı, katılımcıların ilgi odağı oldu

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Gaziantep merkezli yazılım firması NLKsoft, farklı sektörlere yönelik yazılımları ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. NLKsoft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, “11 yıldan bu yana Gaziantep’te bilişim alanında nakliye sektöründen ana okullarına kadar çok sayıda sektöre yönelik yazılım hizmeti veriyoruz” diye konuştu. Gaziantep merkezli olan firmayı uluslararası bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini ifade den Kurt, "Sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik e ticaret çözümleri üretiyoruz. NLKsoft olarak Gaziantep ofisimizin yanında İstanbul ofisini de hizmete açtık. Ayrıca Şanlıurfa’da da temsilciliğimiz var. Hedefimiz yazılım alanında Gaziantep’ten bir dünya markası çıkarmaktır. Her geçen gün bu hedefimize daha da yaklaşıyoruz. Türkiye’nin yanında yurt dışındaki firmalara da hizmet vermeye başladık" dedi.

"Gelecek internette"

Firmaların teknolojiye ayak uydurması ve dijital dünyada yerini almasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Kurt, “Günümüzde ticaret hayatı büyük ölçüde yeniden şekillendi ve şekillenmeye de devam ediyor. Kentin en işlek caddesinde bir mağaza açarsınız bir günde sizi en fazla birkaç yüz kişi ziyaret eder. Ancak, işinizi internete taşırsanız sizi bir günde yüzlerce değil, binlerce hatta milyonlarca kişi ziyaret edebilir. Artık insanlar her türlü ihtiyacını internetten karşılıyor. Günümüzün yoğun iş hayatında eskisi gibi mağaza mazağa gezenlerin sayısı azaldı. İnternetten alışveriş zaman ve maliyet bakımından daha önemli avantajlar sunuyor. Bu nedenle teknolojisini yenileyemeyen, dijital dünyadaki yerini almayan firmaların rekabet etmesi ve sektörde kalıcı olması mümkün değildir” şeklinde açıklamada bulundu.

"Miniklerden konser"

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Kurt, çocukların küçük yaşlardan itibaren teknoloji ile haşır neşir olması, teknolojiyi çok iyi kullanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Kurt, anne ve babaların çocukları teknolojiden uzak tutmamasını isterken, kodlama eğitiminin küçük yaşlarda verilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Etkinlik kapsamında NLKsoft standını ziyaret eden Gaziantep Amerikan Kültür Kolejinin minik öğrencileri ziyaretçilere konser verdi. Miniklerin seslendirdiği eserler büyük alkış aldı.

Gaziantep Üniversitesi’nde “Sayısallaşma” teması adı altında düzenlenen Anadolu Bilişim Buluşmaları iki gün sürecek. Etkinliğe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı Türkiye’nin dört bir tarafından gelen bilişim dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, GSM operatörlerinin yöneticileri, akademisyenler ve bilişim profesyonelleri katılıyor.