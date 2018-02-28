Başkan Tahmazoğlu, Öğrencilerle Kariyer Günlerinde Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile Kariyer Günleri’nde buluşarak öğrencilere yapılan projelerle ilgili bilgiler verdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Günleri Toplantısı’na Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcı Doç. Dr. Derya Bakbak, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mimarlık ve belediyeciliğin birbirine çok benzediğini belirterek, “Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Siz öğrencilerimizin önemli projelerinden faydalanarak Şahinbey’i yeniden şekillendirip sadece Türkiye’de değil, Dünya’da örnek gösterilen bir ilçe haline getirmeyi istiyoruz. Bu anlamda Şahinbey Belediyesi olarak belediyecilik anlayışını doğumdan ölüme kadar insanların hayatının her safhasında var olan ve insanların hayatını kolaylaştıran veya zorlaştıran bir kurum olarak değerlendiriyoruz. Belediyecilik ve mimarlığın aslında çok yakın benzerlikleri var. Belediye olarak kimlikli şehirler oluşturmak istiyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da bizlere talimatı var. İnsan doğasına uygun ve şehrin kimliğini taşıyan eserler yapmak istiyoruz” dedi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere hizmetlerini gerçekleştirdiği sunum ile anlattı. Başkan Tahmazoğlu, tanıtımın ardından öğrencilerle soru - cevap şeklinde gelişen sohbet ortamı oluşturdu.

"Mimarlık özel bir meslek"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, mimarların sadece binaları değil insanların yaşamını da şekillendirdiğini belirterek, “Mimarların çok önemli özellikleri olduğunu düşünüyorum. Sadece bina değil insanların yaşam tarzını da tasarlıyorsunuz. Bu nedenle yerel ve merkezi yönetimlerin mimarlarla çok daha yoğun çalışması gerekiyor. Bizimde çevremizde olup bitenlerin farkında olmamız gerekiyor. Mimarlar olarak yerel yönetimlerin neyi çok iyi yaptığını iyi gözlemlemeyip geri bildirimler yapmalıyız. Bu nedenle bu buluşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizleri kırmayarak öğrencilerimizle bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Her alana dokunan bir mesleğimiz var"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Derya Bakbak, mimarlığın çok özel bir meslek olduğunu belirterek, “Mimarlığı diğer meslekten biraz ayrı tutmak istiyorum. Bizler estetik gören bir mesleğe sahibiz. Bunun yanında çok büyük sorumlulukları olan bir meslek icra ediyoruz. İnsanın doğumundan, çocukluğuna, gençliğine ve ölümüne kadar yaşamının tüm alanına dokunan bir mesleğe sahibiz. Mimar bir iş yaparken, deprem, yangın ve tüm doğal afetleri değerlendirmek zorunda. Yaptığımız yapılarda temelde, taşıyıcı sistemine kadar tüm detayları düşünmek ve değerlendirmek zorundayız” diye konuştu.