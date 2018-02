Başkan Fadıloğlu’ndan ortaokul müdürleri ile ’Eğitim’ toplantısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelindeki lise okul müdürlerinin ardından ortaokul müdürleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, eğitimin niteliğinin arttırılması yönünde atılacak adımların yanı sıra sorun ve talepler konuşuldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önceki gün lise müdürleri ile toplantı yaptı. Fadıloğlu, ilçe genelindeki ortaokullarda görevli okul müdürlerini Dülük Tabiat Parkında konuk etti. Yaşanan olumsuz durumlara karşın yöneticiler olarak çözüm odaklı çalışmalar yürütme gerekliliği üzerinde duran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çözüm makamında olmaları dolayısıyla şikayet etme haklarının bulunmadığını belirtti. Eğitim camiasının görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, eğitime olan yatırımlarının artarak devam edeceğini dile getirdi. Toplantıda müdürlerin yaşadıkları sorunları tek tek dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sorunları birlikte çalışarak aşacaklarını söyledi.

Etkinlikte okul müdürlerine hitap eden Başkan Fadıloğlu, “Bugün bir araya gelerek sizlere yaptığımız yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi vermek istedik. Çalışmalarımızda sizlerin de desteğini istiyoruz. Biz, alt yaş grubundan, anaokulundan başlayarak eğitimler veriyoruz. Bizler, milletin kaynağını millet için harcamaya çalışıyoruz. Bizim harcadığımız paralar, sizlerin ödediği vergiler. Bizim kendi başımıza şehri tertemiz tutmamızın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunu ancak eğitimle çözebileceğiz. Her şahsın başına bir temizlik görevlisi görevlendirsek bile bu işi çözmemiz mümkün değil. Ama sizlerle beraber eğitimin kalitesini arttırıp daha fazla bireye ulaştığımızda ancak o zaman biz başarılı olabileceğiz. Bizler birbirimizin ayrılmaz parçalarıyız. Sizler işlemesi en zor şeyle uğraşıyorsunuz. İnsanı işlemeye çalışıyorsunuz, rol model olmaya çalışıyorsunuz. İşiniz kolay değil. Bizler yöneticiler olarak üzerimizde çok büyük veballerle yaşıyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Bizler belediye olarak doğumdan ölüme her yaştan vatandaşımıza yönelik hizmetler sunarken, eğitim camiasıyla ilişkilerimizi mümkün olduğunda maksimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Eğitime yönelik çok yoğun programlar yapıyoruz. Kalkınmamızın yolu, toplumun her ferdinin refah seviyesinin ve eğitim düzeyinin yükselmesiyle olur. Bu yönde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun eğitim konusundaki çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyleyerek, “Şehitkamil Belediyemiz hayata dair her faaliyetin içerisinde yer alıyor. Başkanımızın eğitim konusuna yaklaşımı ve hizmetleri takdire şayandır. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdik. Şimdi birçok belediyemizin de eğitimle bu denli iç içe olmasının nedeni de yıllar önce hiç kimsenin aklında ve hayalinde olmayan hizmetleri bizim yapmamız oldu. Çok güzel faaliyetler yaptık. Bugünkü birlikteliğimize sebep olduğu için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın ardından, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Halit Ateş ve Şehitkamil ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul müdürleri adına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na hediye takdiminde bulundu. Başkan Fadıloğlu ise, etkinlik sonunda okul müdürlerine çeşitli hediyeler armağan etti.