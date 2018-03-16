Başkan Fadıloğlu’ndan merhamet eli

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden aileye misafir oldu. Ailenin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler sundu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Karşıyaka Mahallesi’nde 4 yıl önce eşini kaybeden ve 4 çocuğu ile birlikte yaşayan Döne Aksoy’u evinde ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ailenin sorunlarını dinledi. Çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara eğitim hayatlarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu ve çeşitli hediyeler armağan etti.

"Ailelerimizden hayır duası alıyoruz"

Ziyarette açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, “Fırsat buldukça ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Bugün de Döne hanımı evinde ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözmek adına bu ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Döne hanımın çocuklarıyla birlikte mutlu, sağlıklı, mutlu bir ömür geçirmesini diliyorum. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ziyaretlerimizde ailelerimizden hayır duası alıyoruz. Bize evlerinin kapısını açan ve en iyi şekilde misafir eden Döne hanıma yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.