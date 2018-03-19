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Başkan Fadıloğlu Yaşlıları İhmal Etmiyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki Mustafa Geçer’in misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, vefa duygusuyla gerçekleştirdiği ziyaretleri...

Başkan Fadıloğlu Yaşlıları İhmal Etmiyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki Mustafa Geçer’in misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, vefa duygusuyla gerçekleştirdiği ziyaretleri...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:49
Başkan Fadıloğlu Yaşlıları İhmal Etmiyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki Mustafa Geçer’in misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, vefa duygusuyla gerçekleştirdiği ziyaretleri aralıksız sürdüreceğini söyledi.

Her fırsatta yaşlılarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu evlerdeki yaşlıların sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Başkan Fadıloğlu, son olarak Yaşlılar Haftası kapsamında Karşıyaka Mahallesi’nde 2 ay önce eşini kaybeden 87 yaşındaki Mustafa Geçer’in evine konuk oldu. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, Mustafa amcanın istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ailelerimizden Hayır Duası Alıyoruz

Ziyarette açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, “Öncelikle Mustafa amcamıza başsağlığı diliyorum. 2 ay önce eşini kaybetmişti. Bizim ‘vefa’ hizmetimizden faydalanıyordu. Eşi uzun süre yatalak olarak ömrünü geçirdi. Rabbim, mekanını cennet eylesin. Mustafa amcamızı da bir ziyaret edelim dedik, çat kapı ziyaret gerçekleştirdik. Vefa hizmetimizden faydalanan ailelerimizi imkanlar dahilinde ziyaret etmeye çalışıyoruz, büyüklerimizin duasını almaya gayret gösteriyoruz. Ben tüm vefa ekibimize ve belediye ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ailelerimizden hayır duası alıyoruz. Bu bir ekip işi, ekibimizin her kademesinde görev yapan kardeşimiz hayırlı işlere vesile olunca, bundan da tüm çalışan olarak bizler de bereketini görüyoruz. Rabbim hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Başkan Fadıloğlu’nu evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren 87 yaşındaki Mustafa Geçer, “Bugün Başkanımızı evimde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olsun beni evimde ziyaret etti. Yaklaşık 51 yıldır Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet ediyorum, bu zamana kadar hiçbir başkan evimi ziyaret etmedi, sorunlarıma ortak olmadı, çağırsam bile evime gelmezlerdi. Sağ olsun Başkanımız Rıdvan Bey, evime misafir oldu, sıkıntılarımı dinledi. Bu ziyaretten dolayı çok memnun oldum, kendisine yürekten teşekkür ederim. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Her ay iki üç defa evime temizlik ekibi gönderiyor, evimizi temizletiyor. Bu zamana kadar hiçbir Belediye Başkanından böyle hizmet görmedik. Başkanımız sayesinde her türlü hizmeti alıyoruz. Biz her zaman Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun” diye konuştu.
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