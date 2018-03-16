Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çanakkale Bilgilendirme toplantısına katıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlatılan ve devam ettirilen “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” projesi kapsamında Çanakkale’ye gidecek olan öğrencilerin bilgilendirme toplantısına katıldı.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çanakkale Bilgilendirme Toplantısına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve protokol üyeleri katıldı.

Dünya tarihinin en büyük destanı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çanakkale ziyaretlerinin önemine değinerek, "Sizler çok şanslısınız Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına gideceksiniz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Çanakkale’de dünya tarihinin en büyük destanlarından bir tanesini bizim ecdadımız yazmış. Bu ziyareti, sadece tarihte yaşanmış bir savaşın mekanını ziyaret etmek olarak görülmemeli. Bu ziyaret bizim geleceğimizi inşa açısından çok anlamlı ve önemli. Biz, tarihimizi ne kadar iyi tanırsak geleceğimizi de çok daha güçlü bir şekilde inşa edebiliriz. Sizler bu anlamda şanslısınız. Uçakla Çanakkale giderek tarihi yerinde yaşayacaksınız. Oradan bu günümüz için çok büyük dersler çıkartılabilir. Aslında o günü iyi anlayarak, 2053 giden yolda büyük Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz” dedi.

"Ülkemiz için şehit olmaya hazırız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 103 yıl önce olduğu gibi bugünde ülkemizin üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, “103. yıl önce ecdadımız yedi düvele karşı ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi ve orada verilen 253 bin şehidin yattığı yeri ziyaret edeceksiniz. Biz bu yolculuğa gezi demiyoruz. Bu yolculuğa ecdadımıza teşekkür ziyareti diyoruz. Şu anda ülkemiz üzerinde nasıl oyunlar oynanıyorsa ve yedi düvele karşı nasıl mücadele ediliyorsa, ecdadımızda 103 yıl önce orada aynı mücadeleyi vererek 253 bin şehit vermiştir. Bugün Afrin’de yürütülen operasyonda vatan, millet, bayrak, dinimiz ve namusumuz için yine şehitler veriyoruz. Bizlerde bu değerlerimiz için şehit olmaya hazırız. Bu zamana kadar 66 bin öğrencimizi “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” Projemizle ecdadımızla buluşturduk. 24 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı daha ecdadımızla buluşturarak bu sayıyı 90 bine çıkartacağız. Ben organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çanakkale Bilgilendirme toplantısında Çanakkale’ye gidecek olan öğrenciler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve protokol üyeleri ile birlikte Çanakkale türküsünü söyledikten sonra İstiklal Marşının 10 kıtasını hep bir ağızdan okudu.