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Başarılı kadınların hayat hikayeleri sergi oldu

Gazeteci Mezine Sırakaya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, başarılı olmuş kadınların hayat hikayelerini anlatan sergi açtı.Gazeteci Mezine Sırakaya 8 Mart dünya kadınlar günü dolayısıyla Gaziantep ve Türkiye’de başarılı...

Başarılı kadınların hayat hikayeleri sergi oldu

Gazeteci Mezine Sırakaya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, başarılı olmuş kadınların hayat hikayelerini anlatan sergi açtı.Gazeteci Mezine Sırakaya 8 Mart dünya kadınlar günü dolayısıyla Gaziantep ve Türkiye’de başarılı...

08 Mart 2018 Perşembe 13:44
Başarılı kadınların hayat hikayeleri sergi oldu

Gazeteci Mezine Sırakaya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, başarılı olmuş kadınların hayat hikayelerini anlatan sergi açtı.

Gazeteci Mezine Sırakaya 8 Mart dünya kadınlar günü dolayısıyla Gaziantep ve Türkiye’de başarılı hayat hikayesi olan kadınları anlatan sergi açtı. SANKO Park AVM’de düzenlenen Sergiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sırakaya kadının olduğu yerde mutluluk olduğunun altını çizerek, “Kadınlar gününde hep aklımıza kötü olaylar geliyor. Biz bugün burada Gaziantep sektörüne damga vuran başarılı kadınların hayat hikayelerini sergi konumuna getirdik ve bugün burada sergimizi açtık. Spordan eğitime, siyasetten ekonomiye iş kadınlarımız hepsi buradalar. Ben kendilerine bu sergiye katıldıkları için teşekkür ediyorum. Kadınlar çiçektir her zaman çiçeklerde farklı farklı renklerdedir. Bizde bugün burada farklı farklı çiçekleri temsil ediyoruz. Bir araya geldik ki dünyayı güzelleştirelim. Dünyanın temel sorunu olan kadına şiddet sorunu maalesef Türkiye’de de son yıllarda hızla devam ediyor. Biz kadına şiddete hayır diyoruz ve kadın cinayetlerinin artık durmasını istiyoruz. Bu konuda kadın politikalarının daha çok incelenmesini istiyoruz. Kadınlar maalesef hala hak ettikleri haklarını alamıyor. Birleşmiş milletlerin araştırmasına göre, dünyada kadınların en yüksek parlamentoda temsil edildiği ülkeler İskandinav ülkeleridir. Yine araştırmaya göre dünyanın en mutlu olduğu ülkeler yine İskandinav ülkeleri ben bunu devlet yönetimlerinde kadınların olmasına bağlıyorum. 8 mart dünya kadınlar günü vesilesiyle güzel günlere mutlu kadınlarla uyanmak istiyorum. Tüm şehit annelerinin kadınlar gününü ayrıca kutluyorum” diye konuştu.
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