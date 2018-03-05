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Badmintoncular Final Yolunda Viraj Alacak

Şehitkamil Belediyesi Badminton Spor Okullarında eğitim alan usta raketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün organizasyonunda ferçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarında Gaziantep’i temsil...

Badmintoncular Final Yolunda Viraj Alacak

Şehitkamil Belediyesi Badminton Spor Okullarında eğitim alan usta raketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün organizasyonunda ferçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarında Gaziantep’i temsil...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:28
Badmintoncular Final Yolunda Viraj Alacak

Şehitkamil Belediyesi Badminton Spor Okullarında eğitim alan usta raketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün organizasyonunda ferçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarında Gaziantep’i temsil edecekler.

Badminton branşına gönül veren ve Şehitkamil Belediyesi Badminton Spor Okullarında aldıkları eğitimler sonrasında Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce oluşturulan Badminton İl Karmasına seçilen yıldız raketler, 9-11 Mart 2018 tarihlerinde Malatya ilinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton çeyrek final müsabakaları hazırlıkları Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde yoğun tempoda sürdürüyor.

"Hedefimiz Türkiye Şampiyonası"

Anadolu Yıldızlar Ligi’nde çeyrek final yolcusu olan Gaziantep İl Karmasının antrenörü ve Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Gaziantep İl Temsilcisi Ziya Koyuncu, ligde hedeflerinin Türkiye Şampiyonası olduğunu ifade etti. Koyuncu, zorlu viraj öncesinde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında badminton branşıyla tanışan sporcu öğrencilerimiz, bu mecrada aldıkları eğitimler sonrasında Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün himayesinde oluşturulan müsabık takımlara seçildiler. Sporcularımız, 9-11 Mart 2018 tarihlerinde Malatya ilinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton çeyrek final müsabakalarında Gazi şehrimizi temsil edecek olmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyorlar. Şampiyona hazırlıklarımız, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde yoğun tempoda devam ediyor. Anadolu Yıldızlar Ligi’nde çeyrek final virajını kortlara yansıtacağımız güzel oyunla alarak Kayseri ilinde gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarına ve akabinde Türkiye finallerine katılmayı hedefliyoruz. Organizasyonlarda ilimizi temsil edecek erkek ve bayan takımlarımızda forma giyecek 10 sporcumuza başarılar diliyorum. Müsabakalara hazırlık süresi boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ökkeş Demir’e teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Gaziantep’i en başarılı şekilde temsil edip şehrimize kupayla döneceğiz" dedi.
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