Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

Avrupayı aşçılar, Gaziantep’te yemek yapmayı öğreniyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) organizasyonunda Avrupa’nın farklı ülkelerinden 30 aşçı adayı gastronomi kenti Gaziantep’e geldi. Öğrenciler, Gaziantep yemeklerini yerinde öğreniyor.Avrupa’nın farklı ülkelerinden 30 aşçı adayı,...

Avrupayı aşçılar, Gaziantep’te yemek yapmayı öğreniyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) organizasyonunda Avrupa’nın farklı ülkelerinden 30 aşçı adayı gastronomi kenti Gaziantep’e geldi. Öğrenciler, Gaziantep yemeklerini yerinde öğreniyor.Avrupa’nın farklı ülkelerinden 30 aşçı adayı,...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:06
Avrupayı aşçılar, Gaziantep’te yemek yapmayı öğreniyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) organizasyonunda Avrupa’nın farklı ülkelerinden 30 aşçı adayı gastronomi kenti Gaziantep’e geldi. Öğrenciler, Gaziantep yemeklerini yerinde öğreniyor.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden 30 aşçı adayı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Kreatif Şehirler Ağı’na giren Gaziantep’e geldi. Avrupalı aşçı adayları, Gaziantep Üniversitesi’nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Burada ilk defa Gaziantep’in yöresel yemeklerini yapmaya çalışan gruba, kentin yöresel yemeklerinden olan dolma, sarma, mercimekli köfte ve ekşili köfte yapımı öğretildi. 5’er kişilik gruplara ayrılan aşçı adaylarına Gastronomi Bölümü öğrencileri rehberlik etti. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, 2018 yılı için gastronomi alanında projeler geliştirdiklerini belirterek, yapılan çalışma ile bölge turizmine katkı sağlamak istediklerini kaydetti. Akyılmaz, "Bu programın temel amacı ilimizin ve bölgemizin gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu anlamda yöresel yemeklerimizin hem dünyaca tanınır hale gelmesi ve aşçılarımızın uluslararası arenada rekabet edebilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Ve gastronomi alanında çeşitlerimizin, markalarımızın ve bilinirliğinin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2018 yılı içerisinde gastronomi ile alakalı birçok faaliyet yapacağız. İlimize şu anda 30 tane farklı Avrupa ülkelerinden gelen yabancı gençleri ağırlıyoruz“ dedi.

“Gastro diplomasiyi geliştirmek istiyoruz“

Akyılmaz, gastro diplomasiyi geliştirmeye çabaladıklarını anlatarak, "Onlara öncelikle yöresel mutfağımızı tanıtıyoruz. Sadece tanıtmak ile kalmayıp yemek yaptırarak işi teoriden pratiğe aktarıyoruz. Öte yandan bölgemizdeki gastronomi turizminin en önemli paydaşları olan kurumlar ile işbirliği yapıyoruz. Bugünde bu etkinliğin bir çıktısı olarak burada öğrenilmiş yemekler Avrupa’da birçok grupta anlatılacak ve öğretilecek. Bakarsınız ki, bu gruptan birisi kendi ülkesinde Gaziantep yemeklerini üreten ve satan bir restoran açar. Dolayısıyla aynı zamanda gastro diplomasiyi de geliştirmek istiyoruz. Kendi mutfağımızdaki yemeklerin kendi işletmecilerimiz tarafından Avrupa’daki başkentlerde üretilmesini ve satılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aşçı adayları yaptıkları yemeklerin ardından yöresel yemekler ve baklava ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalp sağlığını korumanın yolları
Kalp sağlığını korumanın yolları
Halıcılardan seçim öncesi örnek tablo
Halıcılardan seçim öncesi örnek tablo
GAÜN Onkoloji Hastanesine Palyatif Bakım ve Umut Evi açılışı yapıldı
GAÜN Onkoloji Hastanesine Palyatif Bakım ve Umut Evi açılışı yapıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim