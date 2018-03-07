Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

Araban’da pide ekmeğe zam

Gaziantep’in Araban ilçesinde ekmeğe 10 kuruş zam yapıldı.Gaziantep’in Araban ilçesinde 150 gram olarak satılan ekmeği 10 kuruş zam yapılarak, ekmeğin fiyatı 70 kuruşa yükseldi. 2016 yılından itibaren ekmeğin 60 kuruştan satıldığını...

Araban’da pide ekmeğe zam

Gaziantep’in Araban ilçesinde ekmeğe 10 kuruş zam yapıldı.Gaziantep’in Araban ilçesinde 150 gram olarak satılan ekmeği 10 kuruş zam yapılarak, ekmeğin fiyatı 70 kuruşa yükseldi. 2016 yılından itibaren ekmeğin 60 kuruştan satıldığını...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:11
Araban’da pide ekmeğe zam

Gaziantep’in Araban ilçesinde ekmeğe 10 kuruş zam yapıldı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde 150 gram olarak satılan ekmeği 10 kuruş zam yapılarak, ekmeğin fiyatı 70 kuruşa yükseldi. 2016 yılından itibaren ekmeğin 60 kuruştan satıldığını belirten Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, "Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından pide ekmeğe 10 kuruş zam yapılmasına onay vermesinin ardından ilçemizde 150 gram olarak satılan bir adet pide ekmeğin fiyatı 60 kuruştan 70 kuruşa yükseldi. Girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek, fiyat artışı talebinde bulunan Arabanlı pide fırıncılarının talebi Gaziantep Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarife Komisyonu tarafından onaylandı" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnovasyon ve Tasarım hizmetleri verecek GETHAM çevre illere tanıtılıyor
İnovasyon ve Tasarım hizmetleri verecek GETHAM çevre illere tanıtılıyor
Tiryakioğlu, Kadınlar Gününü kutladı
Tiryakioğlu, Kadınlar Gününü kutladı
İpekyolu Kalkınma Ajansından Uluslararası Tanıtım Atağı
İpekyolu Kalkınma Ajansından Uluslararası Tanıtım Atağı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim