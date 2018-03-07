Araban’da pide ekmeğe zam

Gaziantep’in Araban ilçesinde ekmeğe 10 kuruş zam yapıldı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde 150 gram olarak satılan ekmeği 10 kuruş zam yapılarak, ekmeğin fiyatı 70 kuruşa yükseldi. 2016 yılından itibaren ekmeğin 60 kuruştan satıldığını belirten Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, "Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından pide ekmeğe 10 kuruş zam yapılmasına onay vermesinin ardından ilçemizde 150 gram olarak satılan bir adet pide ekmeğin fiyatı 60 kuruştan 70 kuruşa yükseldi. Girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek, fiyat artışı talebinde bulunan Arabanlı pide fırıncılarının talebi Gaziantep Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarife Komisyonu tarafından onaylandı" dedi.