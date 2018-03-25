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Antep fıstığı ağaçları bu yıl erken çiçek açtı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Antepfıstığı ağaçları 20 gün erken çiçek açtırdı.Araban ilçesinde, her yıl Nisan ayının sonlarına doğru Antep fıstığı ağaçları çiçek açarken, bu yıl zamanından 20 gün önce Mart ayı sonunda...

Antep fıstığı ağaçları bu yıl erken çiçek açtı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Antepfıstığı ağaçları 20 gün erken çiçek açtırdı.Araban ilçesinde, her yıl Nisan ayının sonlarına doğru Antep fıstığı ağaçları çiçek açarken, bu yıl zamanından 20 gün önce Mart ayı sonunda...

25 Mart 2018 Pazar 11:29
Antep fıstığı ağaçları bu yıl erken çiçek açtı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Antepfıstığı ağaçları 20 gün erken çiçek açtırdı.

Araban ilçesinde, her yıl Nisan ayının sonlarına doğru Antep fıstığı ağaçları çiçek açarken, bu yıl zamanından 20 gün önce Mart ayı sonunda çiçek açtığını belirten Arabanlı Antep fıstığı üreticilerinden Sıddık Turan, Kendisine ait fıstık bahçesinde erken çiçek açan Antep fıstığıyla ilgili bilgi vererek,’’Antep fıstığı ağacının yetişme alanını belirleyen önemli faktörlerden birisi sıcaklıktır. Yaz aylarında meyvenin gelişmesi ve olgunlaşması oldukça fazla ve uzun süre yüksek sıcaklık, kış aylarında ise belli bir süre düşük sıcaklığa ihtiyaç gösterir. Ancak kış aylarındaki soğukların ise 15 derece ve daha fazla düşme ihtimalinin olduğu alanlardaki ağaçların meyve gözlerinde zararlar oluşabiliyor. Araban ilçesinde, genellikle Mart ayı sonunda uyanmaya başlayarak Nisan ayının ilk yarısında çiçek açmaya başlayan Antep fıstığı ağaçlarının, ilçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle bu yıl Mart ayı sonunda çiçek açarak normal zamanından 20 gün daha erken çiçek açtı. Bu mevsimdeki düşük sıcaklıklar çiçeklere ve genç yapraklara büyük zarar vermektedir. Çiçekleme döneminde uzun süre devam eden serin ve yağışlı hava, erkek Antep fıstığı ağaçlarının çiçek tozlarının yayılmasını olumsuz etkilemekte olacağını da belirterek, Araban ilçesindeki, Antep fıstığı bahçelerinde bir yıl var yılı, bir yıl da yok yılı oluyor. Geçen yıl yok yılı olan Antep fıstığının bu yıl var yılıdır. Bu yıl ilçede Antep fıstığı rekoltesi beklentilerinin yüksektir’’ diye konuştu.
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