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Alleben yüzme havuzu dev organizasyona hazır

Şehitkamil Belediyesi, Uluslararası 6. Geleneksel Alleben Su Sporları Şenliği kapsamında yüzlerce altın kulacı Gaziantep’te misafir edecek. Havuzda gerçekleştirilecek dev organizasyon büyük heyecana sahne olacak.Bu yıl 6.sı düzenlenecek...

Alleben yüzme havuzu dev organizasyona hazır

Şehitkamil Belediyesi, Uluslararası 6. Geleneksel Alleben Su Sporları Şenliği kapsamında yüzlerce altın kulacı Gaziantep’te misafir edecek. Havuzda gerçekleştirilecek dev organizasyon büyük heyecana sahne olacak.Bu yıl 6.sı düzenlenecek...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:44
Alleben yüzme havuzu dev organizasyona hazır

Şehitkamil Belediyesi, Uluslararası 6. Geleneksel Alleben Su Sporları Şenliği kapsamında yüzlerce altın kulacı Gaziantep’te misafir edecek. Havuzda gerçekleştirilecek dev organizasyon büyük heyecana sahne olacak.

Bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Şehitkamil Belediyesi Uluslararası Alleben Su Sporları Şenliğinde 21 ilden 45 farklı spor kulübü faaliyet gösterecek. 3 gün boyunca büyük heyecanın yaşanacağı organizasyonda 615 sporcu kulvarlarında ödül kürsüsü için mücadele edecek. Yüzme sporunun kalbinin Gaziantep’te atacağı organizasyon kentin spor turizmine de büyük katkı sağlayacak.

Marka değeri olan bir organizasyon

Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, 6.Geleneksel Alleben Su Sporları Şenliğinin ulusal ve uluslararası platformda yıllık faaliyet takvimlerine dahil edilen yüzme, su altı sporları ve su topu camialarınca tanınan, ilgi gösterilen büyük bir marka değerine sahip organizasyon olduğunu ifade etti.

Bingül, havuzda gerçekleştirilecek olan uluslararası şenlik ile ilgili açıklamasında, “Alleben Yüzme Havuzu Su Sporları Şenliğini bundan 6 yıl önce ilk kez düzenlediğimizde organizasyona çevre illerimizde faaliyet gösteren spor kulüplerimiz davetli. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun ve spor faaliyetlerine gönül vermiş değerli idarecilerimizin destekleriyle bu organizasyon şimdi kapılarını Dünya ekiplerine açtı. Ülkemiz genelinde 45 farklı spor kulübünden 600’ün üzerinde sporcu bu organizasyonda faaliyetlere katılacak. Ortaya çıkan tablo Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları ailemiz, Türk Su Sporları Camiaları ve Gazi şehrimiz adına mutluluk verici. 13-15 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek şenliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, katılımcı tüm spor kulüplerimizin temsilcilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.
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