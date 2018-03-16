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Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Yılmaz’dan Çat Kapı Ziyareti

Ak Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar mesaisini ev ziyaretleriyle sürdürmeye devam ediyor.Başkan Mehmet Yılmaz, çat kapı ziyaret ettiği vatandaşlar ile bire bir görüşerek...

Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Yılmaz’dan Çat Kapı Ziyareti

Ak Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar mesaisini ev ziyaretleriyle sürdürmeye devam ediyor.Başkan Mehmet Yılmaz, çat kapı ziyaret ettiği vatandaşlar ile bire bir görüşerek...

16 Mart 2018 Cuma 14:48
Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Yılmaz’dan Çat Kapı Ziyareti

Ak Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar mesaisini ev ziyaretleriyle sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Mehmet Yılmaz, çat kapı ziyaret ettiği vatandaşlar ile bire bir görüşerek sıkıntılarını dinliyor. Başkan Yılmaz, "İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyoruz. Uzun süredir devam ettirdiğimiz bu programımız bizim ile vatandaşlarımız açısından çok yararlı oluyor. Bizler misafirperverliğin en güzel örneklerini yaşarken, mahalle halkının gelmesi ile adeta bir mahalle meclisleri kuruluyor” dedi. Başkan Yılmaz, vatandaşların dertlerine çözüm olmaya çalıştığının altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi çalmadık kapı bırakmayarak durmadan gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için 24 saat vatandaşların emrindeyiz. Ev ziyaretleri kapsamında Şehitkamil ilçemizin mahallelerinde vatandaşlarımıza periyodik olarak ev ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Ziyaretlere ev halkının yanı sıra komşu evler ile apartman sakinlerinin de katıldığını ve aynı zamanda çok yönlü sohbetler gerçekleştiriyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve inançla durmak yok yola Devam diyoruz” diye konuştu.
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