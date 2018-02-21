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Afrin’e giden komandolara sevgi seli

Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılacak olan komandolar, Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar tarafından durduruldu. Komandolar türk bayrakları ve sloganlarla uğurlandı.Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Adıyaman’dan...

Afrin’e giden komandolara sevgi seli

Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılacak olan komandolar, Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar tarafından durduruldu. Komandolar türk bayrakları ve sloganlarla uğurlandı.Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Adıyaman’dan...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:08
Afrin’e giden komandolara sevgi seli

Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına katılacak olan komandolar, Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar tarafından durduruldu. Komandolar türk bayrakları ve sloganlarla uğurlandı.

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Adıyaman’dan yola çıkan komandoların bulunduğu konvoy, Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar tarafından durduruldu. Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buğrahan Pınar, Askerler, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, Polisler, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Daire Amirleri, İlçe Milli Eğitim Yusuf Alçık, ilçe merkezindeki okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. kesilerek alkışlarla ve dualarla uğurlandı.

Yola çıkan askerleri taşıyan araçların önünü kesen bölge halkı, askerleri Türk bayrakları ile karşıladı. Araçlarından indirilen komandolara Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu tarafından Mehmetçiklere baklava ikram edildi. Küçükbaş hayvanlar kesilerek dualar edildi.

Komandoları taşıyan araçlara ilçe esnaf ve vatandaşlarda kendi özel araçları ile konvoya eşlik etti. Halkın yoğun sevgi ve ilgi gösterdiği komandolar, alkışlarla uğurlandı.
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