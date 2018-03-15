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Afrin’deki Mehmetçik baklava ve kadayıf dopingi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden bir vatandaş tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçik için 40 tepsi baklava ve kadayıf gönderdi.Nurdağı merkezde tatlı işiyle uğraşan bir tatlı firması tarafından...

Afrin’deki Mehmetçik baklava ve kadayıf dopingi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden bir vatandaş tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçik için 40 tepsi baklava ve kadayıf gönderdi.Nurdağı merkezde tatlı işiyle uğraşan bir tatlı firması tarafından...

15 Mart 2018 Perşembe 17:57
Afrin’deki Mehmetçik baklava ve kadayıf dopingi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden bir vatandaş tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçik için 40 tepsi baklava ve kadayıf gönderdi.

Nurdağı merkezde tatlı işiyle uğraşan bir tatlı firması tarafından Afrin’de mücadele eden Mehmetçik için 40 tepsi baklava ve kadayıf yapıldı. Bir yardım sever tarafından finanse edilen ve özel olarak hazırlanan tatlılar Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Tatlıcı Ökkeş Usta, "Yardımsever bir vatandaş tarafından bu tatlıların siparişi verildi. Haklı olarak yardım sever, isminin verilmesini istemedi. Bu tatlıların yapımına destek veren herkese ve yardımsever iş adamımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
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