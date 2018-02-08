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Afrin’deki kahraman Mehmetçiğe mehteranlı destek

Antep’e Gazilik unvanın verilişinin 97. yıldönümü nedeniyle Gaziantep’te düzenlenen kutlama etkinliklerine Mehteran konseri damga vurdu. Afrin’de kahramanca mücadele veren Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayrağı dağıtılan programda,...

Afrin’deki kahraman Mehmetçiğe mehteranlı destek

Antep’e Gazilik unvanın verilişinin 97. yıldönümü nedeniyle Gaziantep’te düzenlenen kutlama etkinliklerine Mehteran konseri damga vurdu. Afrin’de kahramanca mücadele veren Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayrağı dağıtılan programda,...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:54
Afrin’deki kahraman Mehmetçiğe mehteranlı destek

Antep’e Gazilik unvanın verilişinin 97. yıldönümü nedeniyle Gaziantep’te düzenlenen kutlama etkinliklerine Mehteran konseri damga vurdu. Afrin’de kahramanca mücadele veren Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayrağı dağıtılan programda, "Ordumuz olsun daim muzaffer" nidaları parkı inletti.

Şahinbey Belediyesi çalışanları tarafından oluşturulan Şahinbey Belediyesi Mehteran Takımı, Balıklı Parkı’nda Gaziantep’in Gazilik unvanının verilişinin 97’nci yıldönümü etkinlikleri nedeniyle konser verdi. Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayraklarının da dağıtıldığı konserde vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Alandaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtan Şahinbey Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Güzel ve Erdal Kılınç, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Alandakilere ecdadı hatırlatarak birlik ve beraberliği pekiştiren mehteran, "Ordumuz olsun daim muzaffer" nidaları ile parkı inletti. Mehteran Takımı ile birlikte marşlar söyleyen vatandaşlar Mehter Takımı’nın kendilerini çok etkilediğini belirterek, “Ecdadımızın geçmişten bu yana savaşlarda düşmana korku veren Mehter Takımı’nı, bugün bizlerinde dinlemesi ve yeniden ruhumuza nakşedilmesi bizleri mutlu ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine böyle bir hizmet sundukları için teşekkür ederiz” dedi.

Daha önce bir çok programda büyük ilgi gören Şahinbey Belediyesi Mehter Takımı, 15 Temmuz nöbetlerinde de vatandaşların beğeni ve takdirini toplamıştı.
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