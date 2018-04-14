Yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı

Bazıları turfanda veya yurt dışından getirilse de karpuz, kavun, kara dut, çağla, yeşil erik gibi yaz meyveler Eskişehir Kapalı Pazarındaki tezgahları renklendirirken, bu ürünlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar var.

Havaların ısınması ile birlikte pazar alanlarındaki tezgahlarda ürün çeşitliliği artmaya başladı. Eskişehir Kapalı Pazarında bulunan azar esnafı vatandaşlara karpuz, kavun, kara dut, çağla, yeşil erik gibi yaz meyvelerini sunmaya başladı. Meyvelerin tazeliğini anlayabilmek için birkaç kolay yol olduğunu ifade eden pazar esnafı Emin Özkaya, “Bahar meyveleri başladı. Akabinde yaz meyveleri başlayacak. Bunları alırken tazeliğini anlayabilmek için parlaklığına, sertliğine ve meyvenin canlı duruşuna dikkat etmemiz lazım. Bazen bayatlamış mallar oluyor, vatandaş bunları anlamadan alıyor. Bunları anlayabilmek için dokunmaları lazım. Yaz meyvelerinin sertliği, dinçliği ve parlaklığı çok önemli. Tazeliği bunlardan anlaşılabilir” dedi.

“En güzel çilek Osmanlı çileği ”

Osmanlı çileğine mevsiminde ulaşan vatandaşlarını şanslı olduğunu belirten Özkaya, ”Bölgesel olarak değişiyor, çileklerin cinsleri değişiyor. 70-80 çeşit çilek var ,ama vatandaş çilek türlerinin hepsinin ismini bilemez. En güzel çilek, eski Osmanlı çileği dediğimiz bir çeşit vardır. Onun hangi bölgeden ve hangi dönemlerde geldiği belli olmuyor. Geldiği zaman da yakalayan vatandaşlar şanslı oluyor” ifadelerini kullandı.

“10 gün sonra yerli karpuzlarımız da gelmeye başlayacak”

Henüz yerli karpuzun tezgahlardaki yerini almadığını ve şuan tezgahlardaki karpuzun İran’dan geldiğini belirten pazar esnafı Emin Özkaya, ”Şuanki karpuzlar İran’dan geliyor. Ardından Antalya’nın seraları başlıyor. Kavun da başlamış vaziyette, kavunlar yerli Mersin’den geliyor, Antalya’dan geliyor. 10 gün sonra yerli karpuzlarımız da gelmeye başlayacak. Şuanda seralarda hazır vaziyette fakat iyice olgunlaşması bekleniyor. 1 hafta 10 gün sonra yerli karpuz yemeye başlarız. Karpuzları seçerken yine canlılığına bakılacak. Eliniz ile vurduğunuz zaman ‘tıp tıp’ sesi geliyorsa karpuzun içi boştur veya hamdır. Karpuzdan ‘tın tın’ sesi geldiği zaman iyi olduğunu anlayabilirsiniz. Karpuzu elinize aldığınız zaman avuç içi ile vurun ve kontrol edin. Kavunun tazeliğini ağırlığından ve arka kısmının yumuşak oluşundan anlaşılır. Arka kısmının yumuşak olması durumunda kavunun olgun ve tatlı olduğu anlaşılır. Tatsız kavunlar hafif ve arka tarafı sert olur. Tatlı kavun ağır olur” şeklinde konuştu.

“Çünkü siyah dut, vücuttaki kanı temizliyor”

Her meyvenin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini ifade eden Özkaya, “Şu mevsimde çileği, yeşil eriği ve yeşil çağlayı tavsiye ediyorum. Siyah dut yeni başladı, siyah dutun tüketilmesini de tavsiye ediyorum. Çünkü siyah dut, vücuttaki kanı temizliyor, ağız ve mide yaralarını yok ediyor. Çok değerli bir meyvemizdir. Yerli kavun ve karpuzumuzu da tüketilmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Her mevsim vatandaşların ceplerine uygun meyve bulunduğunu ifade eden Eskişehir Kapalı Pazar esnafı Emin Özkaya konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Şuanda karpuz ve kavun bollaştı diyebiliriz. Karpuz 2.5 liraya kadar düştü. Kavun da bu hafta itibari ile 8 liraya düştü. 1 hafta önce 15 liraydı kilosu. Önümüzdeki haftalarda biraz daha düşmesini bekliyoruz. Yeşil erik aynı şekilde ucuzlamaya başladı. Birinci sınıf erik 50 lira ile başladı şuanda 15 liraya kadar düştü kilosu. İkinci sınıf erikler 7,5-8 liraya satılıyor kilosu. İyi çağla yine 15 lira 20 lira. Yerli çağlamız 10 ile 12 lira civarında satılıyor. Kara dut paket halinde 5 liraya satıyoruz, kilosu 10 liraya civarına geliyor. Anamur çileği şuanda 6-7 lira civarında seyrediyor. 250 gramdan 1 kiloya kadar herkesin bütçesine uygun meyveler pazarımızda bulunmakta. Vatandaşlar bütçesine uygun bir şekilde meyve tüketebiliyor.”