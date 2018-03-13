’Yaratıcı Drama ile Hayvan Hakları’ atölyesi

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde Şubat ayında başlayan ve beş haftadır devam eden ’Yaratıcı Drama ve Hayvan Hakları’ atölyeleri ile çocukların bilinçlendirilmesi sağlanıyor.

Atölye etkinlikleri Drama Eğitmeni Gamze Atcı ve Tiyatro Eğitmeni Selçuk Tuzcuoğlu eşliğinde devam ediyor. Atölye çalışmalarının yanı sıra öğrenciler ilerleyen günlerde, eğitmenler gözetiminde Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ni de ziyaret ederek hayvanları bizzat yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalayacak. Atölyeler, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde sıralanan hayvan haklarının, oyun ve drama yöntemi ile öğrenciler tarafından özümsenmesini temel alıyor. 9-12 yaş grubunda etkinliğe katılan çocuklara yapılan ders öncesi testler ile derslerin ardından uygulanacak anket sonuçları karşılaştırılarak çalışmaların amacına ne ölçüde ulaştığı kontrol edilecek. Toplam 13 hafta sürecek eğitimlerin ardından öğrencilere katılım belgesi verilecek.