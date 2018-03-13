Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

’Yaratıcı Drama ile Hayvan Hakları’ atölyesi

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde Şubat ayında başlayan ve beş haftadır devam eden ’Yaratıcı Drama ve Hayvan Hakları’ atölyeleri ile çocukların bilinçlendirilmesi sağlanıyor.Atölye etkinlikleri Drama...

’Yaratıcı Drama ile Hayvan Hakları’ atölyesi

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde Şubat ayında başlayan ve beş haftadır devam eden ’Yaratıcı Drama ve Hayvan Hakları’ atölyeleri ile çocukların bilinçlendirilmesi sağlanıyor.Atölye etkinlikleri Drama...

13 Mart 2018 Salı 14:23
’Yaratıcı Drama ile Hayvan Hakları’ atölyesi

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde Şubat ayında başlayan ve beş haftadır devam eden ’Yaratıcı Drama ve Hayvan Hakları’ atölyeleri ile çocukların bilinçlendirilmesi sağlanıyor.

Atölye etkinlikleri Drama Eğitmeni Gamze Atcı ve Tiyatro Eğitmeni Selçuk Tuzcuoğlu eşliğinde devam ediyor. Atölye çalışmalarının yanı sıra öğrenciler ilerleyen günlerde, eğitmenler gözetiminde Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ni de ziyaret ederek hayvanları bizzat yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalayacak. Atölyeler, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde sıralanan hayvan haklarının, oyun ve drama yöntemi ile öğrenciler tarafından özümsenmesini temel alıyor. 9-12 yaş grubunda etkinliğe katılan çocuklara yapılan ders öncesi testler ile derslerin ardından uygulanacak anket sonuçları karşılaştırılarak çalışmaların amacına ne ölçüde ulaştığı kontrol edilecek. Toplam 13 hafta sürecek eğitimlerin ardından öğrencilere katılım belgesi verilecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harun Karacan’ın Tıp Bayramı mesajı
Harun Karacan’ın Tıp Bayramı mesajı
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kazancı’dan, Rektör Gündoğan’a teşekkür ziyareti
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kazancı’dan, Rektör Gündoğan’a teşekkür ziyareti
Batı Trakya Türkleri’nden Anadolu Üniversitesine ziyaret
Batı Trakya Türkleri’nden Anadolu Üniversitesine ziyaret

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim