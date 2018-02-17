Yabancı öğrenciler, ’Zeytin Dalı’ için hatim indirdi

Eskişehir’de eğitim alan yabancı üniversite öğrencileri, Afrin’de ’Zeytin Dalı Harekatında’ görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) için hatim bağışlama duasını yaptı.

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) çatısı altında toplanan yabancı öğrenciler, etkinlikte Türkiye için dualar ederek, ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna destek mesajları verdi. Geceyle alakalı açıklama yapan YUDER Başkanı Nihat Demir, uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gördüklerini dile getirerek, "Hepimizin bildiği gibi Türkiye, ’Zeytin Dalı’ ismiyle çok büyük bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyon kapsamında şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Uluslararası öğrenci kardeşlerimiz Türkiye’nin haklı mücadelesinin farkındalar. Onlar için okumuş oldukları hatmin duasını yaptık bu akşam. Türkiye’nin hiçbir zaman zulmetmediğini farkındalar. Afrikalı kardeşlerimiz Türkiye’nin kendi bölgelerine verdiği destekleri biliyor. Türkiye’nin, 3 buçuk milyondan fazla mülteciye kucak açtığını herkes biliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin sömürmek, işgal etmek gibi bir amacının olmadığının farkındalar. Bunun için de dua ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye, güvenliği için doğru bir adım attı"

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde eğitim hayatına devam Çad vatandaşı Saleh Ahmad ise Türkiye’nin güvenliği açısından doğru adımlar attığını belirterek, "Biz Afrin’e giden askerlerimize destek olabilmek için ancak Kur’an okuyabiliyoruz, dua ediyoruz. Türkiye’nin arkasında duruyoruz. Güvenliği için doğru bir adım attı Türkiye. Orada Amerika var, Rusya var. Uzak yerlerden Türkiye’yi karıştırmak için geliyorlar. Türkiye’nin kendi güvenliği için bu adımı atması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de okumak benim için şereftir"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde okuyan Nijer vatandaşı Michael Cebrail ise her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah dualarımızı kabul etsin. Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunu destekliyoruz. Allah Türk askerinin yardımcısı olsun, Allah onları muzaffer eylesin. Türkiye’nin sınırlarını koruması gerekiyor. Suriye’deki durumu herkes biliyor. İnşallah o bölgeyi teröristlerin ve dış güçlerin tuzaklarından arındırırlar. Türkiye’de okumak benim için şereftir. Okumamı sağlıyorlar burada. Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz de onların yanlarında olacağımızı her zaman söylüyoruz zaten."

Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından öğrenciler ve YUDER temsilcileri, Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.