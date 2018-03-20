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Vize sınavları boyunca 7/24 açık olacak

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi ve Tepebaşı Gençlik Meclisi ekipleri tarafından üniversite öğrencileri için 24 saat açık kütüphane hizmeti sunulacak.Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane...

Vize sınavları boyunca 7/24 açık olacak

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi ve Tepebaşı Gençlik Meclisi ekipleri tarafından üniversite öğrencileri için 24 saat açık kütüphane hizmeti sunulacak.Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane...

20 Mart 2018 Salı 15:41
Vize sınavları boyunca 7/24 açık olacak

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi ve Tepebaşı Gençlik Meclisi ekipleri tarafından üniversite öğrencileri için 24 saat açık kütüphane hizmeti sunulacak.

Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti kapsamında, öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sağlanacak. 24 saat açık olacak merkeze üniversite öğrencilerinin önceki sınav dönemlerinde olduğu gibi yine yoğun talep göstermesi bekleniyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde uygulamaya konulan 7/24 açık kütüphane imkanı, 29 Mart tarihine kadar devam edecek.
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