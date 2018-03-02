İnsani Yardım Vakfı (İHH) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sabahı Hatay’dan dünyaya seslenmek için vicdan konvoyunu yola çıkartıyor.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Hanımlar Kolu Başkanı Fatma Kahraman, Suriye’deki savaşın başlayalı üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek bu süreç içinde dünyanın gözleri önünde yüz binlerce insanın katledildiğini söyledi. 15 bin çocuğun can verdiğini belirten Kahraman, “Öyle kendiliğinden değil. Bombalar bedenlerini parçaladı, tonlarca enkazın altında kaldılar, klor/sârin/kimyasal gazları çırpına çırpına soludular. Kimisinin küçücük bedeninde işkence metotları denendi. Tespit edilebilen 13 bin 581 kadın Suriye rejiminin zindanlarında işkence ve diğer zalimane muamelelere maruz kaldı ve tecavüze uğradı. Şu an 417’si kız çocuğu olmak üzere tespit edilebilen 6 bin 736 kadın halen bu vahşeti yaşıyor, Suriye Rejiminin zindanlarında ölmeyi bekliyor. Tecavüz ve işkence mağduru kadınlardan bazıları intihar ettiler” dedi.

"Onlar için bir şeyler yapmanızı istiyoruz"

Hapishanelerden kurtulanlardan bazılarının aramızda ve bir gün kendilerine yapılanların hesabının sorulması umuduyla yaşama tutunmaya çalıştıklarını anımsatan Kahraman şunları söyledi:

“Kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, hukuksuz tutulma uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğindedir. Bilinen tek gerçek şudur ki Suriye Rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullanmaktadır. Soruyoruz: Bu kötülüklere maruz kalan kadınlar hangi uluslararası mekanizmanın, hangi devletin, hangi sivil kurumun, hangi mercinin masasında gündem edilmekteler? Biz kadınlar, Suriye zindanlarındaki kız kardeşlerimizin acı ve çaresizlik içerisindeki çığlıklarını duyuyoruz. 7 yıldır bekliyoruz. Kimse onlar için bir çaba içerisine girmiyor. Artık yeter onlar oradalar. Acı çekiyorlar. Bizi bekliyorlar. Duymanızı istiyoruz. Görmenizi istiyoruz. Onlar için bir şeyler yapmanızı istiyoruz. Biz onları kurtarmak için bir şey yapmaya karar verdik" dedi.

Vicdan konvoyu yola çıkıyor

Kahraman, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak ve serbest bırakılmalarını talep etmek için ‘Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu’nu yola çıkaracaklarını anlatarak, "Amacımız, kadınların, Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmek - Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrı yapmak ve girişim başlatmak - Tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmektir. Biz kadınlar 6 Mart 2018 tarihinde sabah basın açıklaması ile İstanbul’dan otobüslerle yola çıkacağız ve sırayla İzmit, Sakarya, Ankara, Adana şehirlerinden geçerek Suriye sınırına ulaşacağız. “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sabahı Hatay’dan dünyaya sesleneceğiz. Sembolümüz olan 6.536 adet oyalı yazmayı mahpus kadınlarımızın adına taşıyacağız. Suriyeli mahpus kadınlar için yola çıkaracağımız uluslararası nitelikli ve sadece kadınlardan oluşan ‘Vicdan Konvoyu’na herkesi davet ediyoruz. ‘Vicdan Konvoyu’ Suriye’deki mazlum kadınların sesidir. Sizler de sesimiz olun ve sesimiz zindanların duvarlarını yıksın" diye belirtti.