Vergi memurlarına ’Etkili iletişim ve öfke kontrolü’ eğitimi

Tiyatro ve diksiyon öğretmeni Şeker Aybala, Eskişehir’de görev yapan vergi memurlarına "Etkili iletişim ve öfke kontrolü" konferansı verdi.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, yöneticiler ve vergi memurlarının katıldığı ve 29. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferans yoğun ilgi gördü. Şeker Aybala, insan ilişkilerinde mutlu sabırlı bireyler olmaya, pozitif düşünmeye, vatan ve millet sevgisine değindi. Kadın ve erkeklerin ilişkileri üzerinde de duran Aybala, öfkelenen insanın aslında karşısındakine ’beni anla’ demek istediğini belirtti. Aybala, öfke durumunda karşıdaki kişiye zarar vermeden bu duygunun kontrol altına alınabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmacı Şeker Aybala’ya verdiği bilgilerden dolayı Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci tarafından plaket takdim edildi.