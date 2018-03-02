Vergi Haftası münasebeti ile Başkan Kalın’a ziyaret

Seyitgazi İlçe Mal Müdürü İsmail Arkan ve Gelir Uzmanı Sadullah Karabiber, 29. Vergi Haftası Kutlamaları münasebeti ile Belediye Başkanı Hasan Kalın’ı makamında ziyaret etti.

Vergi İdaresi Başkanlığınca 29. Vergi Haftası Kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Seyitgazi İlçe Mal Müdürü İsmail Arkan ve Gelir Uzmanı Sadullah Karabiber, Belediye Başkanı Hasan Kalın’ı makamında ziyaret etti.

Arkan, yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlara vergi bilincinin aşılanmasını hedeflediklerini belirtti.

Başkan Hasan Kalın da ziyaretlerinden dolayı İsmail Arkan ve Gelir Uzmanı Sadullah Karabiber’e teşekkür etti.