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Vali Çakacak Çifteler’i ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Çifteler ilçesine ziyarette bulundu.Vali Özdemir, ziyaretine Çifteler Belediyesi ile başladı. Başkan Metin Özen, yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgi verdi. Vali Çakacak, daha sonra mahalle...

Vali Çakacak Çifteler’i ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Çifteler ilçesine ziyarette bulundu.Vali Özdemir, ziyaretine Çifteler Belediyesi ile başladı. Başkan Metin Özen, yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgi verdi. Vali Çakacak, daha sonra mahalle...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:35
Vali Çakacak Çifteler’i ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Çifteler ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Özdemir, ziyaretine Çifteler Belediyesi ile başladı. Başkan Metin Özen, yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgi verdi. Vali Çakacak, daha sonra mahalle muhtarları ve Çifteler Belediyesi birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantının ardından Vali Çakacak Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi edindi.
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