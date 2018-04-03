Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114315
ALTIN
172.806
DOLAR
4.0126
STERLİN
5.6474
EURO
4.9326

Vali Çakacak, Ardahan’dan gelen öğrencilerle yemekte buluştu

İçişleri Bakanlığı’nın 180 günlük eylem planları kapsamında Ardahan’dan Eskişehir’e gelen 90 öğrenci, 3 gün boyunca kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezecek."Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Ardahan’dan gelen öğrencilerle...

Vali Çakacak, Ardahan’dan gelen öğrencilerle yemekte buluştu

İçişleri Bakanlığı’nın 180 günlük eylem planları kapsamında Ardahan’dan Eskişehir’e gelen 90 öğrenci, 3 gün boyunca kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezecek."Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Ardahan’dan gelen öğrencilerle...

03 Nisan 2018 Salı 18:05
Vali Çakacak, Ardahan’dan gelen öğrencilerle yemekte buluştu

İçişleri Bakanlığı’nın 180 günlük eylem planları kapsamında Ardahan’dan Eskişehir’e gelen 90 öğrenci, 3 gün boyunca kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezecek.

"Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Ardahan’dan gelen öğrencilerle öğle yemeğinde buluşan Vali Çakacak, projenin, öğrenciler arasındaki kardeşlik bağlarını daha çok güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Proje kapsamında Eskişehir’e gelen öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Vali Çakacak, “Eskişehir’de kendinizi evinizde gibi hissedin. Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye’yi aydınlık yarınlara sizler ulaştıracaksınız” dedi. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen ’Biz Anadolu’yuz’ projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden binlerce öğrencinin Batı illerinde misafir edildiğini aktaran Vali Çakacak, öğrencilerin gezdikleri illerde güzel arkadaşlıklar edindiklerini bildirdi.

Öğretmenevinde düzenlenen yemekte konuşan Vali Çakacak, “Bu proje sizlerin kardeşlik bağlarını daha çok güçlendirmek için uygulamaya konulmuştur. Bu proje sayesinde yeni insanlarla tanışarak, kardeşlik halkanızı genişletmek ileride sizlere büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu bakımdan ’Biz Anadaoluyuz Projesi’nin ismi büyük bir anlam ifade etmektedir. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan atalarımız, Anadolu’nun ana kucağı gibi olduğunu her fırsatta tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

"Bu millet tarihin her döneminde zorda kalanlara yardım etmiştir"

Dünyanın neresinde olursa olsun zorda olan kim varsa Türkiye’nin hemen yardıma koştuğunu dile getiren Vali Çakacak, “’Biz Anadolu’yuz diyen bu milletin evlatları, birlik ve beraberlik içinde tarihin her döneminde zorda kalmış insanlara yardım etmiştir. Bu projeyle birlikte sizler de yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinecek, kardeşlik bağlarınızı daha da güçlendireceksiniz” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine kurulduğunu hatırlatan Vali Çakacak, öğrencilere Eskişehir’de kaldıkları süre içerisinde güzel saatler geçirmelerini diledi.

Üç gün boyunca Eskişehir’de misafir edilecek öğrenciler; Seyitgazi ilçesindeki Seyitgazi Türbesini, Yazılıkaya’yı, Çifteler Sakaryabaşı’nı, Odunpazarı Evlerini, Kurşunlu Külliyesini, Çağdaş Cam Sanatları Müzesini, Sazova Türk Dünyası Bilim Merkezini, Hayvanat Bahçesini ve Miniatürk’ü ziyaret edecek.

Programın sonunda Vali Çakacak, misafir öğrencilere Eskişehir’i anımsatacak çeşitli hediyeler verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlçeler Narko Rehber eğitimi ile daha güvenli olacak
İlçeler Narko Rehber eğitimi ile daha güvenli olacak
’AB Proje Eğitimi’ başarı ile tamamlandı
’AB Proje Eğitimi’ başarı ile tamamlandı
Kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi
Kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim