Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Eskişehir’de ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ ile yargılanan 7 sanıktan 5’i 7 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Eskişehir’de ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ ile yargılanan 7 sanıktan 5’i 7 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

06 Şubat 2018 Salı 17:40
Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Eskişehir’de ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ ile yargılanan 7 sanıktan 5’i 7 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu madde operasyonu sonrasında 7 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan 5’i tutuklu olmak üzere 7’sinin yargılanmasına Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Görülen duruşma sonrasında sanıklar hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tolgahan Ç.’ye 16 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Ahmet Ş.’ye 13 yıl 9 ay, Eray U.’ya 8 yıl 4 ay, Tayfur G.’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yunus Emre Akkoyun’u 12 yıl 6 ay, ayrıca "kenevir yetiştirmek" suçundan da 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı. Öte yandan, tutuksuz sanıklar A.T. ve C.D. ise beraat etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrilen tır trafiği saatlerce aksattı
Devrilen tır trafiği saatlerce aksattı
Günyüzü’nde trafik kazası
Günyüzü’nde trafik kazası
Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam Afrin’de yaralandı
Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam Afrin’de yaralandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim