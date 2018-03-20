Uyuşturucu satarken yakalanan suç makinesi tutuklandı

Eskişehir’de, hakkında 14 suç kaydı bulunan bir kişi, uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 2 şahıstan toplam 45 gram gelen bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 kişiden Furkan D. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticaret Yapmak" diğer şahıs için ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Çoğusu hırsızlıktan olmak üzere 14 suç kaydının olduğu öğrenilen Furkan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.