Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116435
ALTIN
165.406
DOLAR
3.9302
STERLİN
5.5065
EURO
4.8237

Uyuşturucu satarken yakalanan suç makinesi tutuklandı

Eskişehir’de, hakkında 14 suç kaydı bulunan bir kişi, uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 2 şahıstan toplam...

Uyuşturucu satarken yakalanan suç makinesi tutuklandı

Eskişehir’de, hakkında 14 suç kaydı bulunan bir kişi, uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 2 şahıstan toplam...

20 Mart 2018 Salı 15:44
Uyuşturucu satarken yakalanan suç makinesi tutuklandı

Eskişehir’de, hakkında 14 suç kaydı bulunan bir kişi, uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 2 şahıstan toplam 45 gram gelen bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 kişiden Furkan D. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticaret Yapmak" diğer şahıs için ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Çoğusu hırsızlıktan olmak üzere 14 suç kaydının olduğu öğrenilen Furkan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESOGÜ 11. Beyin Bilgi Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
ESOGÜ 11. Beyin Bilgi Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
Özel sporcular bocce turnuvasında yarışacak
Özel sporcular bocce turnuvasında yarışacak
Vize sınavları boyunca 7/24 açık olacak
Vize sınavları boyunca 7/24 açık olacak

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim