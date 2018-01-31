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Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nu bitirenlere sertifikaları verildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli, Eskişehir Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası tarafından açılan ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ kursunu bitirenlere sertifikaları...

Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nu bitirenlere sertifikaları verildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli, Eskişehir Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası tarafından açılan ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ kursunu bitirenlere sertifikaları...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:43
Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nu bitirenlere sertifikaları verildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli, Eskişehir Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası tarafından açılan ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ kursunu bitirenlere sertifikaları verildi.

Eskişehir Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Sefa Şen, kursiyerlere sertifikalarını kendisi verdi. Bu sırada açıklamalarda bulunan Başkan Şen, kursun 32 saat sürdüğünü dile getirdi. Kursiyerlerin artık iş hayatına başlayacaklarını söyleyen Başkan Şen, "KOSGEB destekli olarak odamızda ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ kursu açtık. Kursumuz 32 saat sürdü. Kurs sonunda başarılı olan 24 kursiyere törenle sertifikalarını verdik. Böylece kursiyerlerimiz iş hayatına başlamış olacaklardır. Kursiyerler hem kendi hayatlarını kurtaracaklar, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaklardır" dedi.

Sertifika törenine; KOSGEB İl Müdürü Kadir Er, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Osman Anıl katıldı.
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