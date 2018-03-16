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Usta Masalcı Çiğdem Gündeş, Oyunpazarı’nda çocuklarla buluştu

Heybesinde taşıdığı masallarıyla çocukların düşlerine renk katan usta masalcı Çiğdem Gündeş, Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde (Oyunpazarı) öğrencileriyle buluştu.Oyunpazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yazar Çiğdem...

Usta Masalcı Çiğdem Gündeş, Oyunpazarı’nda çocuklarla buluştu

Heybesinde taşıdığı masallarıyla çocukların düşlerine renk katan usta masalcı Çiğdem Gündeş, Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde (Oyunpazarı) öğrencileriyle buluştu.Oyunpazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yazar Çiğdem...

16 Mart 2018 Cuma 14:24
Usta Masalcı Çiğdem Gündeş, Oyunpazarı’nda çocuklarla buluştu

Heybesinde taşıdığı masallarıyla çocukların düşlerine renk katan usta masalcı Çiğdem Gündeş, Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde (Oyunpazarı) öğrencileriyle buluştu.

Oyunpazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yazar Çiğdem Gündeş, minik öğrencilere bir hikayenin nasıl ortaya çıktığını, karakterlerin nasıl oluşturulduğunu, onlara nasıl isimler verildiğini ve bir kitap isminin nasıl oluşturulduğunu bütün detaylarıyla anlattı. Oyunpazarı’nın minik öğrencileriyle keyifli zamanlar geçiren Gündeş, çocuklara bol bol hikaye ve masal anlattı. Gerçekleştirilen etkinlik sonunda Yazar Çiğdem Gündeş, Oyunpazarı’nın minik öğrencilerinin kitaplarını imzaladı.
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