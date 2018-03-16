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UMKE Temel Eğitimi Eskişehir’de yapıldı

UMKE Temel Eğitimi Eskişehir’de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim ve konferans salonunda yapıldı.Toplam 25 kişinin katıldığı eğitim eğlenceli anlara da sahne oldu. Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları verilirken, İl...

UMKE Temel Eğitimi Eskişehir’de yapıldı

UMKE Temel Eğitimi Eskişehir’de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim ve konferans salonunda yapıldı.Toplam 25 kişinin katıldığı eğitim eğlenceli anlara da sahne oldu. Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları verilirken, İl...

16 Mart 2018 Cuma 14:25
UMKE Temel Eğitimi Eskişehir’de yapıldı

UMKE Temel Eğitimi Eskişehir’de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim ve konferans salonunda yapıldı.

Toplam 25 kişinin katıldığı eğitim eğlenceli anlara da sahne oldu. Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları verilirken, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge açıklamalarda bulundu. Eğitim kapsamında birçok konunun işlendiğini anlatan Bilge, "Başta Eskişehir olmak üzere UMKE 15. Bölge illerinden ekibimize yeni katılan gönüllü arkadaşlarımız için ’UMKE Temel Modül Eğitimi’ programı düzenledik. Yaklaşık 25 kişinin katılım yaptığı eğitim program, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim ve konferans salonunda gerçekleştirildi. UMKE ailesine yeni katılan gönüllülerimize, eğitmenlerimizce temel modülün dışında arazide hayatı idame ettirme, afet durumunda telsiz haberleşmesi, afet anında vaka yaklaşımı, olay yeri yönetimi ve benzeri konularda da uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim programında ısınma oyunları ile ekip ruhu oluşturulurken eğlenceli anlarda yaşandı. Program sonunda aramıza yeni katılan gönüllü arkadaşlarımıza sertifikaları takdim edildi. Her türlü afet durumunda ilk müdahaleyi yapacak olan gönüllü sağlık personellerinden oluşan ve aramıza bu eğitimlerle birlikte yeni katılan tüm UMKE ekibini tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi.
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