Türk-Alman Kültür Turizm Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Türk-Alman Kültür Turizm Derneği, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a makamında ziyaret etti.

Merkezi Almanya’da bulunan Türk-Alman Kültür Turizm Derneği Başkanı İlknur Akgündüz ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Onur Yağmur, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret ederek 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek turizm fuarı ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette açıklama yapan Akgündüz, “30 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Almanya’nın Duesseldorf kentinde bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz Turizm Fuarı’nda Tepebaşı Belediyesi’ni de aramızda görmek istiyoruz. Başkanımıza davetimizi ilettik” ifadelerini kullandı.

Türk-Alman Kültür Turizm Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Onur Yağmur ise Tepebaşı Belediyesi’ni aralarında görmek istediğini belirterek, “Düzenleyeceğimiz fuar, Avrupa’da Türkler tarafından düzenlenen tek turizm fuarıdır. Bizler Türkiye’nin dört bir yanını ziyaret ederek düzenleyeceğimiz fuar hakkında bilgiler veriyoruz. Bugünde Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyarete geldik ve kendisi ile fikir alışverişinde bulunduk. İlknur Hanım’ın da dediği gibi Tepebaşı Belediyesi’ni aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da dernek çalışmalarında başarı dileklerini ileterek teşekkür etti.