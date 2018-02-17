Tüm Yerel Sen’den Kazım Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Birleşik Kamu İş’e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran’ın yanı sıra Tüm Yerel Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Eğitim İş Sendikası Genel Sekreteri Ebru Sungar, Eğitim İş Şube İl Sekreteri Hüseyin Yurtman, Tüm Yerel Sen Büyükşehir Temsilcisi Münir Çınar ve Tüm Yerel Sen Odunpazarı Temsilcisi Aşkın Taşdemir katıldı.

Genel Başkan Hakan Kıran, Başkan Kurt’a Tüm Yerel Sen çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sendikal çalışmalar ve işçi hakları konusunda Başkan Kurt’un çok hassas olduğunu ifade eden Kıran, Başkan Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt ise, Odunpazarı Belediyesi olarak işçiye ve işçi haklarına önem verdiklerini ifade etti. Başkan Kurt ayrıca Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran ve ekibine başarılar diledi.