Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI

Tüm Yerel Sen’den Kazım Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Birleşik Kamu İş’e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya geldi.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran’ın yanı sıra Tüm Yerel Sen Genel Sekreteri...

Tüm Yerel Sen’den Kazım Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Birleşik Kamu İş’e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya geldi.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran’ın yanı sıra Tüm Yerel Sen Genel Sekreteri...

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:13
Tüm Yerel Sen’den Kazım Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Birleşik Kamu İş’e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran’ın yanı sıra Tüm Yerel Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Eğitim İş Sendikası Genel Sekreteri Ebru Sungar, Eğitim İş Şube İl Sekreteri Hüseyin Yurtman, Tüm Yerel Sen Büyükşehir Temsilcisi Münir Çınar ve Tüm Yerel Sen Odunpazarı Temsilcisi Aşkın Taşdemir katıldı.

Genel Başkan Hakan Kıran, Başkan Kurt’a Tüm Yerel Sen çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sendikal çalışmalar ve işçi hakları konusunda Başkan Kurt’un çok hassas olduğunu ifade eden Kıran, Başkan Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt ise, Odunpazarı Belediyesi olarak işçiye ve işçi haklarına önem verdiklerini ifade etti. Başkan Kurt ayrıca Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran ve ekibine başarılar diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı öğrenciler, ’Zeytin Dalı’ için hatim indirdi
Yabancı öğrenciler, ’Zeytin Dalı’ için hatim indirdi
Kazım Kurt Kamboçya’ya davet edildi
Kazım Kurt Kamboçya’ya davet edildi
Türk-Alman Kültür Turizm Derneği’nden Ataç’a ziyaret
Türk-Alman Kültür Turizm Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim