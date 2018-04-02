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Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü’nde...

Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü’nde...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:29
Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığındaki toplantıya; büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik İl Spor Müdürlüğü, DSİ 3.Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Güvenlik Amirliği, Osmangazi Üniversitesi Güvenlik Amirliği, Eskişehir Sulama Birliği, Eskişehir Arama Kurtarma Ekibi (AKUT), Eskişehir İl Afat ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK), Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme, metruk binalarla mücadele, suda boğulma olaylarının önlenmesi, yürütülen hizmetlerde yaşanan sıkıntılar ve yürütülecek hizmetlere kurumların katılımlarının ve desteklerinin sağlanması konularında görüş alış-verişinde bulunulmuş, kurumlar arası işbirliğinin önemine belirtildi.
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