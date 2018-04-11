Tiyatro Anadolu 25’inci yılını kutluyor

Türkiye’nin ilk üniversite tiyatrosu olma özelliğini taşıyan ’Tiyatro Anadolu’, 25 yıldır sergilediği oyunlarla sanatseverlerle buluşuyor.

Ergin Orbey’in kurucu sanat yönetmenliğiyle 1993 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi Tiyatro Anadolu, Güngör Dilmen’in ’Ben Anadolu’ adlı oyunuyla sanat yaşamına başladı. Ülkede düzenli perde açan profesyonel üniversite tiyatrosu olan Tiyatro Anadolu, 25 yıla onlarca oyun ve etkinlik sığdırdı. Bu kapsamda topluluk, 17 Nisan tarihinde saat 18:30’da Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir tören gerçekleştirecek. Tiyatro Anadolu’nun oynadığı çeşitli oyunlardan şarkıların sunulacağı törene tiyatroya emek vermiş pek çok sanatçı da katılacak. Törenin ardından Grigory Gorin’in ’Kundakçı’ adlı oyunu sahnelenecek.

Oyun seçkisi ile tiyatroseverlerin beğenisini alan Tiyatro Anadolu, 25’inci yılı kapsamında da başarılı oyunlarından birkaçını sahneleyecek. Grigory Gorin’in ’Kundakçı’ adlı oyunuyla 2017-2018 tiyatro sezonuna başlayan topluluk, Neil Labut’un ’Şeylerin Şekli’ ve Lars Norén’in ’Savaş’ adlı oyunlarını izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak William Shakespeare’in ’Bahar Noktası’ oyununu Can Yücel’in gözünden izleyiciye sunan Tiyatro Anadolu’ya, bu oyunda Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası da eşlik ediyor. Topluluk, üniversite öğrencilerine Türk ve dünya tiyatro yazınının örneklerini sunarken aynı zamanda Eskişehir sanat yaşamına da ayrı bir renk katıyor.