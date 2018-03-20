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Tepebaşı’ndan Edirne’ye kültür gezisi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen kültür gezisine katılan kadınlara eşlik ederek Edirne’ye gitti.Edirne’nin tarihi ve turistik mekanlarını gezen kafilenin ilk durağı Edirne Belediyesi oldu. Ataç ve Eskişehirliler burada...

Tepebaşı’ndan Edirne’ye kültür gezisi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen kültür gezisine katılan kadınlara eşlik ederek Edirne’ye gitti.Edirne’nin tarihi ve turistik mekanlarını gezen kafilenin ilk durağı Edirne Belediyesi oldu. Ataç ve Eskişehirliler burada...

20 Mart 2018 Salı 15:51
Tepebaşı’ndan Edirne’ye kültür gezisi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen kültür gezisine katılan kadınlara eşlik ederek Edirne’ye gitti.

Edirne’nin tarihi ve turistik mekanlarını gezen kafilenin ilk durağı Edirne Belediyesi oldu. Ataç ve Eskişehirliler burada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’dan Edirne’yi dinledi. Başkan Gürkan, ilk olarak Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile başkanlık makamında bir araya geldi. Gürkan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’a 118 yıldır belediye binası olarak hizmet veren tarihi belediye binasını ve belediye binasında bulunan Atatürk Odası’nı gezdirdi. Gürkan, Şehit Ressam Hasan Rıza’nın tabloları hakkında Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’ı bilgilendirdi.

Belediye ziyaretinin ardından Gürkan ve Ataç; Edirne Kent Müzesi’ni gezdi. İkili daha sonra kadınlarla belediye binasının önünde bir araya geldi. Tepebaşılı kadınlara Edirne’yi anlatan Gürkan, “Tepebaşılı kadınlarımız Edirne gezisinden büyük keyif alacaklar. Eskişehir’e gittiklerinde de yakınlarına Edirne’yi anlatacaklar. Edirne, dünyada en çok turist çeken şehirler arasında 68. sırada. Yılda 3 milyon turist

ağırlıyoruz. Bu destinasyona Tepebaşı Belediyesi’nin Edirne’yi de eklemesi bizim için kıvanç verici. Hem belediyelerimiz arasındaki işbirliğimizin artması hem de kentlerimiz arasındaki sosyal, kültürel faaliyetlerin artması, diyaloğun geliştirilmesi acısından çok önemli” dedi.

"Edirne gezilerimiz devam edecek"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, “Edirne’ye ilk ziyaretimizi yapıyoruz. Edirne, yaklaşık 8 bin yıllık tarihi olan önemli bir şehir. Avrupa sınırında yer alan bir kentimiz. Gezilecek o kadar çok tarihi yeri var ki; bunları ancak gezdiğinizde anlayabiliyorsunuz. Edirne gezilerimiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Kültür gezisi, Tepebaşı kafilesinin Selimiye Camii, Lozan Anıtı, Sultan II. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi, Balkan Şehitliği, Meriç Köprüsü gibi tarihi mekanları rehberler eşliğinde gezerek bilgiler alması ile son buldu.
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