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Tepebaşı Meclis üyelerinden Ziraat Odasına ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis üyeleri, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan’ı makamında ziyaret etti.Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis üyeleri Abdulkadir Adar, Hatice Canan Adlım, Jale Nur Süllü, Hasan Tutucu, Nazan...

Tepebaşı Meclis üyelerinden Ziraat Odasına ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis üyeleri, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan’ı makamında ziyaret etti.Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis üyeleri Abdulkadir Adar, Hatice Canan Adlım, Jale Nur Süllü, Hasan Tutucu, Nazan...

13 Şubat 2018 Salı 14:40
Tepebaşı Meclis üyelerinden Ziraat Odasına ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis üyeleri, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan’ı makamında ziyaret etti.

Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis üyeleri Abdulkadir Adar, Hatice Canan Adlım, Jale Nur Süllü, Hasan Tutucu, Nazan Erşahin, Hasan Hüseyin Bolat ve Zeynep Çetin; Eskişehir’e kurulması planlanan Termik Santral konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Buluşan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis üyeleri adına konuşan Abdulkadir Adar, Eskişehir’de kurulması düşünülen termik santral ile ilgili fikir paylaşmak üzere Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ile bir araya geldiklerini söyledi.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Buluşan ise “Bizler de üreticiler olarak her şeyden önce toprağımızın, suyumuzun ve yeraltı sularımızın kaybedilmemesi ve santral ile ilgili yapılan çalışmaların halkımıza, kamuoyuna daha net anlatılmasından yanayız. Bu konuda yanlış olan yerden veyahut yapılması hata olan bir nokta varsa bundan dönülmesinden yanayız" dedi.
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